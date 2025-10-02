jueves 2 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Rawson

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor

Las cámaras de seguridad en la obra de construcción donde ingresó lo dejaron en evidencia y, por ello, personal policial de la Comisaría 24°, que lo rastreó, lo detuvo y lo dejó a disposición de las autoridades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dc270455-85b9-4bc5-ab93-9aa079504219

Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas por personal de la Comisaría 24° de Rawson, acusado de haber robado un martillo demoledor tras hacerse pasar por un trabajador en una obra de remodelación domiciliaria. Fueron las cámaras de seguridad las que lo dejaron en evidencia y mostraron cuando ingresó sin permiso y, de forma sigilosa, se llevó lo que no le pertenecía.

Lee además
detienen a dos delincuentes por robar en un jardin y una finca de pocito
Con sed de delinquir

Detienen a dos delincuentes por robar en un jardín y una finca de Pocito
insolito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en rawson
Rateros

Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre alrededor de las 11 de la mañana, cuando obreros realizaban trabajos en una vivienda del barrio Capitán Lazo. En ese momento, un individuo entró sin ser advertido por el costado del domicilio, aprovechando que tanto los trabajadores como el propietario se encontraban dentro de la casa.

El ladrón, simulando ser parte del equipo de trabajo, sustrajo un martillo demoledor marca Makita y se dio rápidamente a la fuga sin levantar sospechas inmediatas. Al notar la falta de la herramienta, los obreros alertaron al dueño de casa, quien revisó las cámaras de seguridad y descubrió la maniobra delictiva. El registro visual fue clave para que la policía iniciara una investigación que incluyó un operativo de búsqueda e identificación del sospechoso.

Bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, se logró establecer la identidad del presunto autor, de apellido Caballero. El sujeto fue localizado y detenido este jueves, y al momento de su aprehensión vestía una gorra y zapatillas coincidentes con las observadas en el video de seguridad que captó el robo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1973871395315855496&partner=&hide_thread=false
Seguí leyendo

Derrape y accidente en Jáchal: un conductor fue hospitalizado

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución

Estuvo prófugo, lo atraparon y lo condenaron, pero zafó de ir tras las rejas

Beba atropellada en Capital: ¿quién lo hizo?

Amenaza de bomba en el Centro Cívico: el acusado pagará $4.000.000 en 30 cuotas sin interés

El policía baleado en Rawson está fuera de peligro y pasó a una sala común

Aparecieron imágenes de una nueva pelea de alumnas en la puerta de un colegio de San Juan

Iba en su camioneta armado hasta los dientes y un choque lo delató

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hablo el joven que casi mato a su exnovia de una paliza en chimbas: le echo toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

En San Juan hay nueve empresas y  diez jugadores que manejan el servicio del transporte público de pasajeros. 
Investigación

Quiénes son los dueños del transporte público en San Juan: los nombres y las curiosidades

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella
Mirá el video

Habló el joven que casi mató a su exnovia de una paliza en Chimbas: le echó toda la culpa a ella

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas
Caso "Los Borges"

Liberaron a la mujer que, por celos y sin querer, entregó al exmarido narco en Chimbas

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó
Furioso ataque

Fue a dejar flores a un cementerio de Pocito, pero una patota lo atacó a garrotazos y lo asaltó

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva
Tremendo

Una mujer murió quemada luego de prender un cigarrillo mientras estaba internada en Terapia Intensiva

Te Puede Interesar

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor
En Rawson

Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegaron a San Juan las más de 600.000 boletas para el 26 de octubre
Elecciones

Llegaron a San Juan las más de 600.000 boletas para el 26 de octubre

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución
Mala praxis

La defensa del médico acusado por la muerte de Julieta Viñales pidió la absolución

Copa Argentina: River madrugó con la ley del ex y le gana a Racing con un gol de Salas
En Rosario

Copa Argentina: River madrugó con la ley del ex y le gana a Racing con un gol de Salas

Otro revés al Gobierno de Milei en el Senado: reestablecieron las leyes del Garrahan y de Financiamiento Universitario
Sesión

Otro revés al Gobierno de Milei en el Senado: reestablecieron las leyes del Garrahan y de Financiamiento Universitario