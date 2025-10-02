Atrapan al ladrón que se hizo pasar por obrero y se robó un martillo demoledor

Un hombre de 34 años fue detenido en las últimas horas por personal de la Comisaría 24° de Rawson , acusado de haber robado un martillo demoledor tras hacerse pasar por un trabajador en una obra de remodelación domiciliaria. Fueron las cámaras de seguridad las que lo dejaron en evidencia y mostraron cuando ingresó sin permiso y, de forma sigilosa, se llevó lo que no le pertenecía.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 9 de octubre alrededor de las 11 de la mañana, cuando obreros realizaban trabajos en una vivienda del barrio Capitán Lazo. En ese momento, un individuo entró sin ser advertido por el costado del domicilio, aprovechando que tanto los trabajadores como el propietario se encontraban dentro de la casa.

El ladrón, simulando ser parte del equipo de trabajo, sustrajo un martillo demoledor marca Makita y se dio rápidamente a la fuga sin levantar sospechas inmediatas. Al notar la falta de la herramienta, los obreros alertaron al dueño de casa, quien revisó las cámaras de seguridad y descubrió la maniobra delictiva. El registro visual fue clave para que la policía iniciara una investigación que incluyó un operativo de búsqueda e identificación del sospechoso.

Bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, se logró establecer la identidad del presunto autor, de apellido Caballero. El sujeto fue localizado y detenido este jueves, y al momento de su aprehensión vestía una gorra y zapatillas coincidentes con las observadas en el video de seguridad que captó el robo.