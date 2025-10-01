Insólito: detienen a dos hombres por robarse una manguera en Rawson

Un hecho muy insólito ocurrió en Rawson, dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles acusados de robar una manguera de riego de una vivienda particular.

Procedimiento Cayeron "Los Borges" de Chimbas: un detenido por narcotráfico y una mujer por incumplir una orden judicial

En Chimbas Robó desde un drone hasta joyas y lo descubrieron por las cámaras de seguridad

El episodio ocurrió cerca de las 2:55 en el barrio Los Plátanos, cuando dos sujetos, identificados como Washington Carlos Castro (31) y David Balmaceda (36) , merodeaban por la zona hasta detenerse frente a una casa ubicada en una esquina. Según consta en la investigación, utilizaron un alambre con gancho para enganchar la manguera que estaba conectada a un grifo. El forcejeo fue tan brusco que además de sustraer la manguera dañaron la canilla de la vivienda.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del domicilio, cuyo registro fue revisado inmediatamente por la propietaria al escuchar ruidos extraños. La mujer advirtió el faltante y corroboró la secuencia delictiva. Justo en ese momento, un patrullero de la Unidad Operativa Ansilta pasaba por la zona, por lo que la damnificada brindó detalles de lo ocurrido y entregó las imágenes como prueba.

Minutos más tarde, alrededor de las 3:50, personal policial localizó a los sospechosos en el barrio Franklin, también en Rawson, aún con la manguera robada en su poder. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Subcomisaría Ansilta.

Desde la Unidad Fiscal de Flagrancia se dispuso que queden detenidos bajo la imputación de robo, a la espera de la audiencia correspondiente que se llevará a cabo en las próximas horas.