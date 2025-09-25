jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con sed de delinquir

Detienen a dos delincuentes por robar en un jardín y una finca de Pocito

Los mismos fueron atrapados por personal policial de la Motorizada. Serán juzgados en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
delincuentes pocito

Dos hombres fueron detenidos en Pocito luego de protagonizar una seguidilla de ilícitos, entre ellos un robo en una escuela y un hurto en una finca de la zona.

Lee además
salieron de una comisaria de rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
¡tremendo! un auto quedo destrozado tras chocar contra un colectivo en pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito

Desde la Policía de San Juan informaron que los sujetos identificados como Franco Germán Miranda Figueroa y Jesús Marcelo Gordillo ingresaron al establecimiento educativo ENI 27 Julio Cortázar, de donde sustrajeron distintos elementos. Minutos más tarde, se dirigieron a una finca, donde se apoderaron de verduras.

escuela y finca

El accionar de los delincuentes fue interrumpido por efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, quienes lograron aprehenderlos en una finca colindante.

Ambos quedaron vinculados a las causas por robo simple en grado de tentativa y hurto agravado en grado de tentativa. Los dos serán juzgados en Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Reo "piquetero": se enojó porque no tenía luz en su celda y provocó un desastre

El luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito seguirá preso

Una moto robada en Rawson fue recuperada en Caucete: estaba abandonada

Secuestran en la provincia un auto que fue robado hace 11 años en Córdoba

La joven que se quemó con un invento casero en Capital se recupera favorablemente

Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen cortesía San Juan 8
La mujer tiene 3 hijos

El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito