Detienen a dos delincuentes por robar en un jardín y una finca de Pocito

Dos hombres fueron detenidos en Pocito luego de protagonizar una seguidilla de ilícitos, entre ellos un robo en una escuela y un hurto en una finca de la zona.

Desde la Policía de San Juan informaron que los sujetos identificados como Franco Germán Miranda Figueroa y Jesús Marcelo Gordillo ingresaron al establecimiento educativo ENI 27 Julio Cortázar , de donde sustrajeron distintos elementos. Minutos más tarde, se dirigieron a una finca, donde se apoderaron de verduras.

El accionar de los delincuentes fue interrumpido por efectivos del Grupo Motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales, quienes lograron aprehenderlos en una finca colindante.

Ambos quedaron vinculados a las causas por robo simple en grado de tentativa y hurto agravado en grado de tentativa. Los dos serán juzgados en Flagrancia.