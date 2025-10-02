jueves 2 de octubre 2025

Barrio Echeverría

Beba atropellada en Capital: ¿quién lo hizo?

Las dos personas que estaban detenidas recuperaron la libertad este jueves. Quedaron imputadas, uno por lesiones leves agravadas y el otro por encubrimiento. Durante el plazo de investigación penal preparatoria la fiscalía quiere corroborar quién manejaba. Lo llamativo, ninguno de los dos declaró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha: Pérez cuando era aprehendido por personal policial, minutos antes lo habían agarrado sacándole los ploteos del taxi. Al lado Guerrero, el titular del vehículo.

El lunes por la tarde una beba de 2 años fue atropellada en Capital por un taxista que se dio a la fuga y no se quedó en la escena. Tras el hecho, todo el personal de la Policía salió a la búsqueda del conductor. En un primer momento, las autoridades encontraron a un hombre sacándole las calcomanías al taxi pero no era el titular. Luego, la UFI Delitos Especiales hizo allanamiento y dio con el dueño del vehículo, Guerrero.

Este jueves se realizó la audiencia de formalización contra los dos acusados. Ambos quedaron imputados con un delito provisorio, Pérez por encubrimiento y Guerrero por lesiones leves agravadas por haberse dado a la fuga. Ahora la fiscalía tendrá un plazo de 6 meses para investigar el choque. Esta parte quieren confirmar quién manejaba el Chevrolet Prisma al momento que ocurrió el siniestro.

En la audiencia ninguno de los dos declaró

image

Es que la duda de quién conducía el vehículo surge porque la policía atrapó infraganti a Pérez sacándole las calcomanías de la remisera al taxi y él no aparecía como el titular de este vehículo, sino Guerrero. Para la fiscalía también está la posibilidad que Guerrero chocó y le dio el auto a esta persona para que le sacara las calcomanías. Aunque está la otra hipótesis, que Pérez atropelló, se fue del lugar y luego sacó las calcomanías.

Dato: también se investigará si Guerrero alquilaba su auto de manera legal.

El auto fue hallado a las horas del siniestro en Pocito, muy lejos de donde había sido el choque. El mismo ocurrió en el interior del B° Echeverría, en Capital. La damnificada fue una beba de 2 años.

