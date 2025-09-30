Beba atropellada por un taxi en Capital: detienen al dueño del auto y a otro que lo engancharon sacándole las calcomanías

Durante la jornada de este lunes, una beba de 2 años fue atropellada en Capital por un taxista que se dio a la fuga y no se quedó en la escena. Tras el hecho, todo el personal de la Policía salió a la búsqueda del conductor y pasó algo increíble.

En un primer momento encontraron infraganti a un sujeto sacándole las calcomanías al taxi involucrado en el hecho . Esta persona es Vivencio Alberto Pérez Zarate (44) y quedó a disposición de Flagrancia por el presunto delito de encubrimiento.

Con el correr de las horas, se supo que esta persona no era el titular del auto. Por tal razón, la UFI Delitos Especiales salió a la búsqueda de este sujeto y lo aprehendieron a primera hora de este martes. Fue identificado con el apellido Guerrero y es el titular que está asentado este auto en la remisera.

Este hombre fue atrapado en su casa, que es en el Villa Santa Anita en Rivadavia.

El hombre que fue atrapado sacando las pegatinas del taxi, Pérez Zarate, iba a ser juzgado por Flagrancia por el delito de encubrimiento. Pero se supo que se va a pedir que se declaren incompetentes y que toda la investigación quede a cargo de Delitos Especiales.

Fuentes judiciales manifestaron que todavía se debe investigar a fondo para establecer quién estaba conduciendo el taxi al momento del siniestro. Este lunes, el taxi después de atropellar a la menor se dio a la fuga.

El siniestro ocurrió en el B° Esteban Echeverría, en Capital

No se sabe si iba conduciendo Guerrero y después se lo entregó a Pérez Zarate para que le saque las calcomanías; o siempre fue conducido por Pérez Zarate. El caso recayó en manos del fiscal Iván Grassi (que está subrogando al fiscal Sebastián Gómez) de UFI Delitos Especiales.