Cayó "El Aguilera" del barrio Costa Canal: le robó el celular a una mujer y atacó a golpes a la policía

Personal del Comando Central junto a efectivos de la Motorizada 1 fueron alertados por un llamado al 911 sobre un violento robo ocurrido en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, un hombre le habría arrebatado el celular a una mujer mientras esperaba el colectivo en una zona de Chimbas.

Tras ser alertado el sistema de emergencias, se inició una recorrida por la zona y finalmente lograron dar con el sospechoso, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga por el interior del barrio.

El intento de escape no duró mucho: fue alcanzado por los efectivos, pero lejos de entregarse, comenzó a arrojar golpes de puño y patadas contra el personal policial. A pesar de su resistencia, lograron reducirlo y quedó detenido.

El sujeto fue identificado como Jesús Aguilera y conocido por sus antecedentes en el ambiente delictivo local. Ahora será juzgado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, imputado por el delito de robo.