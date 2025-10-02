jueves 2 de octubre 2025

Tenía antecedentes

Cayó "El Aguilera" del barrio Costa Canal: le robó el celular a una mujer y atacó a golpes a la policía

El sujeto, conocido en el ambiente delictivo, fue aprehendido tras una breve persecución por personal del Comando Central y Motorizada 1. Será juzgado por Flagrancia.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal del Comando Central junto a efectivos de la Motorizada 1 fueron alertados por un llamado al 911 sobre un violento robo ocurrido en la vía pública. Según informaron fuentes policiales, un hombre le habría arrebatado el celular a una mujer mientras esperaba el colectivo en una zona de Chimbas.

los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazo a los victimarios y termino en la comisaria de sarmiento
En Ruta 40

Los perros le ladraron tras un intento de robo, amenazó a los victimarios y terminó en la comisaría de Sarmiento
Imagen ilustrativa.
Violento ataque

Balearon en las piernas a un hombre en un intento de robo en el barrio Aramburu

Tras ser alertado el sistema de emergencias, se inició una recorrida por la zona y finalmente lograron dar con el sospechoso, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga por el interior del barrio.

El intento de escape no duró mucho: fue alcanzado por los efectivos, pero lejos de entregarse, comenzó a arrojar golpes de puño y patadas contra el personal policial. A pesar de su resistencia, lograron reducirlo y quedó detenido.

El sujeto fue identificado como Jesús Aguilera y conocido por sus antecedentes en el ambiente delictivo local. Ahora será juzgado por la Unidad Fiscal de Flagrancia, imputado por el delito de robo.

