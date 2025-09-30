Primero su compañero y ahora le tocó a él: atrapan a un ladrón de Caucete en su escondite

En la madrugada de este martes 30 de septiembre, efectivos policiales lograron detener en el departamento Pocito a Uriel Iván Goyochea , quien permanecía prófugo desde julio pasado por un insólito robo ocurrido en el departamento de Caucete.

El hecho tuvo lugar el jueves 10 de julio de 2025, alrededor de las 00:15 horas, cuando Goyochea, junto a Renzo Leonel Santander, se dirigió hasta un domicilio ubicado en el Barrio Las Garzas, aprovechando la ausencia del propietario. Sin ejercer violencia y actuando con sigilo, ambos sustrajeron una puerta reja del inmueble, acción que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Días después del robo, Santander fue detenido y condenado el 17 de julio tras un juicio abreviado. Sin embargo, Goyochea logró evadirse y desde entonces era intensamente buscado por la justicia, con un pedido de captura vigente.

La investigación sobre su paradero continuó durante estos meses bajo la dirección del Fiscal Juan Manuel Gálvez, el Ayudante Fiscal Juan Manuel García Castrillón, y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra. Gracias a tareas de inteligencia y seguimiento, finalmente fue ubicado y arrestado en Pocito.