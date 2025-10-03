Una mujer terminó herida al chocar con una camioneta en Capital

Un nuevo siniestro vial ocurrió en pleno centro sanjuanino y dejó como saldo a una mujer hospitalizada. El hecho se registró este jueves 2 de octubre, alrededor de las 12:45, en la esquina de calles Salta y Pedro Echagüe, en Concepción.

Según informaron fuentes policiales, el accidente involucró a una camioneta Ford Territory azul, conducida por Mariano Andrés Nicocia , y a una motocicleta Gilera 110 cc guiada por Norma Cardozo .

El choque se produjo cuando el rodado menor, que circulaba por calle Salta de sur a norte, impactó contra la parte trasera izquierda de la camioneta que transitaba por Pedro Echagüe en sentido este a oeste.

Como consecuencia, Cardozo resultó herida y fue trasladada por personal de emergencias médicas al Hospital Rawson para recibir asistencia, aunque por el momento las lesiones no habrían revestido gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 2ª. La causa recayó en manos del fiscal Francisco Javier Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera.