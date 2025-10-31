Un auto terminó dañado, tras un choque en una importante esquina de Santa Lucía

Un nuevo choque se produjo este viernes al mediodía en una transitada esquina de Santa Lucía . Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Lateral de Circunvalación .

En dicha esquina, un auto Citroën blanco y una motocicleta Skua 150 protagonizaron un choque.

Como consecuencia del impacto, el automóvil terminó con daños visibles en el paragolpe delantero, mientras que la moto no sufrió deterioros de consideración.

Pese a la violencia del choque, no se registraron heridos de gravedad.

