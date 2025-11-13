jueves 13 de noviembre 2025

Clima

Sol pleno, calor creciente y una tarde para disfrutar: así se prepara San Juan para el viernes

La jornada arrancará con cielo despejado, temperaturas suaves que subirán hasta rondar los 34 °C y un atardecer más templado ideal para actividades al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un lunes con mucho calor y algunas tormentas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.

La Ciudad de San Juan recibirá el viernes con un panorama climático más que favorable: el amanecer tendrá cielo limpio y una suave brisa que permitirá transitar la mañana con comodidad, sin sobresaltos térmicos. Hacia el mediodía el sol se impondrá y ya será imposible ignorar el calor que se acerca: las horas centrales registrarán un ascenso sostenido, que llevará la temperatura a niveles propios del pleno verano. Se espera que entre las 14 y 17 horas el mercurio alcance los 33 y 34 °C, momento en el que el cielo empezará a cubrirse ligeramente, con algunas nubes que atenuarán el brillo intenso del sol.

De cara a la tarde y el atardecer, la intensidad del calor no dará tregua, pero el incremento de la nubosidad permitirá que la sensación térmica sea algo más llevadera. Hacia la noche el cielo alternará entre nubes intermitentes y claros, y la temperatura irá descendiendo paulatinamente hasta ubicarse en torno a los 27 °C a las 22 horas, y luego en los 24 °C hacia la madrugada.

Será un día perfecto para planificar actividades al aire libre con respaldo: salir a caminar, disfrutar una terraza, o even­tualmente adelantar tareas al mediodía para evitar el calor pleno. Eso sí, es recomendable hidratarse, usar protección solar y buscar sombra o ambientes ventilados en las horas más calientes. La tarde promete, y la noche llega con calma para cerrar un viernes que trae pleno sol… y calor para disfrutarlo a pleno.

