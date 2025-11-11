martes 11 de noviembre 2025

Fútbol argentino

Una agenda repleta de emociones: conocé la última fecha del Torneo Clausura que definirá todo

La AFA dio a conocer cómo se jugará la jornada 16 del certamen el próximo fin de semana. Está en juego: clasificados a los playoffs, los descensos y el boleto a las Copas

Por Redacción Tiempo de San Juan
La copa del torneo Clausura servirá de motivación para algunos de los asistentes.

La fase regular del Torneo Clausura 2025 de Primera División está a punto de definirse. El próximo fin de semana se jugará la fecha 16, última jornada para los equipos de intentar la clasificación a los playoffs, y en la que se definirán los dos conjuntos que perderán la categoría y aquellos que sacarán boleto a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana a la espera de conocer el nuevo campeón.

Frente a este escenario, AFA confirmó el cronograma de disputa. Hasta el momento, ya se aseguraron la clasificación a los octavos de final por el Grupo A Boca Juniors, Unión de Santa Fe y Central Córdoba. De cara a la jornada decisiva, hay nueve equipos separados en tres puntos entre los que están en zona de clasificación y los que buscan meterse entre los ocho mejores. Por la Zona B, Rosario Central terminará como el líder y los otros que sacaron pasaje son Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo. Acá, son seis los conjuntos separados por tres unidades que llegarán con posibilidades a la última fecha.

La definición por evitar los descensos será apasionante. Aldosivi, que viene de ganarle a Banfield en la última jugada del partido, suma 30 puntos y recibirá a San Martín de San Juan, que hoy está perdiendo la categoría por promedios (28 unidades). De ese duelo también estará atento Godoy Cruz, que llega a la definición último en la Tabla Anual (28 puntos) y que será local en Mendoza de Riestra. En la recién fecha, Talleres y Newell’s se aseguraron su permanencia en la máxima categoría.

En relación a las Copas Internacionales 2026, los que ya lograron el cupo para jugar la Libertadores son Rosario Central (primero en Tabla Anual), Boca Juniors (segundo en la acumulada), Platense (campeón del Apertura) e Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina). Además, Argentinos Juniors (tercero por la Tabla Anual, jugaría Fase 2) y hay que esperar a conocer el campeón del Clausura.

En tanto, a la Sudamericana 2026 están entrando River Plate, Deportivo Riestra, Racing, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central. En el caso que Lanús, que jugará el próximo 22 de noviembre la final en Asunción ante Atlético Mineiro, podría liberar un cupo en la Anual si es que se corona ganador del torneo continental.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura:

  • Viernes 14 de noviembre

20:00 Lanús-Atlético Tucumán

  • Sábado 15 de noviembre

17:00 Aldosivi-San Martín de San Juan

17:00 Godoy Cruz-Deportivo Riestra

19:15 San Lorenzo-Sarmiento de Junín

21:30 Independiente-Rosario Central

  • Domingo 16 de noviembre

17:00 Instituto-Talleres

17:00 Vélez-River

20:15 Estudiantes-Argentinos Juniors

20:15 Newell’s-Racing

20:15 Boca-Tigre

20:15 Central Córdoba-Banfield

  • Lunes 17 de noviembre

17:00 Barracas Central-Huracán

17:00 Belgrano-Unión

17:00 Defensa y Justicia-Independiente Rivadavia

19:30 Platense-Gimnasia La Plata

Así está el cuadro de octavos de final a falta de la última fecha:

Boca Juniors (1A) vs San Martín de San Juan* (8B)

Vélez (4B) vs Barracas Central (5A)

Deportivo Riestra (2B) vs Argentinos Juniors (7A)

Central Córdoba (3A) vs River Plate (6B)

Rosario Central (1A) vs Estudiantes (8A)

Tigre (4A) vs San Lorenzo (5B)

Unión (2A) vs Talleres (7B)

Lanús (3B) vs Racing (6A)

*En el caso de descender, no podrá jugar los playoffs

FUENTE: Infobae

