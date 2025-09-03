Acusaron a una escuela de Desamparados por un caso de bullying y Educación tomó cartas en el asunto

En las últimas horas trascendió una publicación en redes sociales que apunta contra un establecimiento educativo de Capital . Una familia denunció públicamente que una estudiante del Nivel Secundario de la Escuela Faustina Sarmiento de Belín , en Desamparados , fue víctima de bullying .

Según expresó la familia a este medio, la joven habría sufrido diferentes situaciones de acoso que derivaron en un intento de suicidio. En un extenso posteo en Facebook, un hermano de la alumna relató hechos de “robo, violencia psicológica, física y verbal” que, aseguró, ocurrieron desde 2024 y que no habrían tenido respuesta por parte de la institución.

También cuestionó el accionar de algunos preceptores y docentes, además de señalar que los alumnos que la agredieron continuaron cursando con normalidad. Según indicaron, una profesora le hacía bullying por su corte de pelo.

Las imágenes difundidas en la publicación muestran una discusión entre familiares de la alumna y directivos de la escuela. En uno de los videos se observa incluso la presencia policial en el lugar para contener la situación.

Ante la trascendencia del caso, fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el Ministerio de Educación intervino y que se está trabajando en el tema, luego de una reunión que manutov la familia con una autoridad de la cartera. No obstante, aclararon que no habrá comunicado ni declaraciones formales con el fin de resguardar a los estudiantes involucrados.