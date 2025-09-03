miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Capital

Acusaron a una escuela de Desamparados por un caso de bullying y Educación tomó cartas en el asunto

La familia de una alumna del Nivel Secundario expuso en redes sociales acusaciones por presuntas agresiones físicas y verbales en la Escuela Faustina Sarmiento de Belín. Por este motivo, dijeron que una estudiante intentó quitarse la vida. Tras la denuncia pública, el Ministerio de Educación local confirmó que intervino en el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Educación trabajó en el caso que apunta contra la Escuela Faustina Sarmiento de Belín.

Educación trabajó en el caso que apunta contra la Escuela Faustina Sarmiento de Belín.

En las últimas horas trascendió una publicación en redes sociales que apunta contra un establecimiento educativo de Capital. Una familia denunció públicamente que una estudiante del Nivel Secundario de la Escuela Faustina Sarmiento de Belín, en Desamparados, fue víctima de bullying.

Lee además
El dramático episodio ocurrió en la escuela Domingo Faustino Sarmiento, de la ciudad de Santa Fe. (Foto: Google Street View)
En Santa Fe

Escándalo en una escuela: la madre de un alumno le pegó a una maestra durante una reunión de padres
tras el viento, registraron varios incendios: desde medano de oro hasta una escuela en 25 de mayo
Impactante

Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo

Según expresó la familia a este medio, la joven habría sufrido diferentes situaciones de acoso que derivaron en un intento de suicidio. En un extenso posteo en Facebook, un hermano de la alumna relató hechos de “robo, violencia psicológica, física y verbal” que, aseguró, ocurrieron desde 2024 y que no habrían tenido respuesta por parte de la institución.

También cuestionó el accionar de algunos preceptores y docentes, además de señalar que los alumnos que la agredieron continuaron cursando con normalidad. Según indicaron, una profesora le hacía bullying por su corte de pelo.

image

Las imágenes difundidas en la publicación muestran una discusión entre familiares de la alumna y directivos de la escuela. En uno de los videos se observa incluso la presencia policial en el lugar para contener la situación.

Ante la trascendencia del caso, fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el Ministerio de Educación intervino y que se está trabajando en el tema, luego de una reunión que manutov la familia con una autoridad de la cartera. No obstante, aclararon que no habrá comunicado ni declaraciones formales con el fin de resguardar a los estudiantes involucrados.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

Investigan a una escuela por darle agua contaminada a sus alumnos: ¿certificados falsos de potabilidad?

Revuelo en las afueras de una escuela de Capital: alumnos cortaron una avenida

"Nora siempre nos cuidó": el homenaje fotográfico a la madre de Plaza de Mayo llega a San Juan

Con más de $2 millones en juego, lanzan la 6ª edición del Premio a las Artes Visuales

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

Cuál es el top 5 las mejores opciones de carreras universitarias para estudiar en San Juan, según la IA

Ecos de Santa Rosa: siguen apareciendo hermosas imágenes del temporal en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes
Rawson

Acusan a 6 sanjuaninos de adueñarse de un terreno del Estado de $200.000.000 y estafar a familias con las venta de lotes

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta
Encubrimiento

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Te Puede Interesar

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las dos cajeras que fueron llevadas a juicio y que terminaron absueltas.
Sentencia judicial

Conocé los fundamentos de la sentencia que absolvió a las dos empleadas municipales de Rawson acusadas de quedarse con dinero

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores
Paren las Rotativas

¿Uñac traicionó a Gioja? La respuesta de Gastón Gioja sobre la relación de los exgobernadores

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha video
Pasiones del interior

De alentar en la tribuna a cobrar entradas y de comandar el club a dirigir en la cancha