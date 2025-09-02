martes 2 de septiembre 2025

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Ocurrió a finales de la semana pasada y un alumno filmó parte de lo sucedido. Alarmados, los padres fueron a la comisaría y denunciaron al hombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.

Un hecho que se registró a finales de la semana pasada en una escuela sanjuanina generó alarma y preocupación entre la comunidad educativa. Según aseguraron algunos padres del establecimiento, todo ocurrió durante el almuerzo, cuando un profesor “jugo” sobre la mano de una alumna con un cuchillo y parte del momento fue filmado por otro alumno. Alarmados por la situación, al enterarse de lo sucedido, los padres decidieron acercase a la comisaría de la zona y denunciar al profesor.

Según denunciaron familiares de estudiantes, el hecho se registró en la Escuela Polivalente de Arte, donde el profesor (del que prefirieron no dar a conocer el nombre por el momento) protagonizó la situación sumamente peligrosa con una alumna de 14 años durante el almuerzo, generando alarma entre padres, alumnos y docentes.

De acuerdo con el relato de testigos, el docente tomó un cuchillo perteneciente al almuerzo de una estudiante y comenzó a “jugar” sobre su mano, que estaba apoyada en el pupitre, intentando simular el conocido “juego de la ruleta rusa”, en el que se busca evitar pinchar los dedos. Parte del episodio fue filmado por otro alumno.

La madre que informó sobre lo sucedido a Tiempo de San Juan y prefirió mantener su nombre en reserva, manifestó que, tras enterarse de lo ocurrido, los padres se presentaron en la Comisaría Tercera de Trinidad el pasado 29 de agosto, donde radicaron la denuncia formal. El caso fue caratulado como “amenazas” e interviene la UFI de Delitos Genéricos, bajo el legajo N.º 136/25.

Lo que más indignación generó entre las familias es que, pese a la gravedad de lo sucedido, desde la escuela aún no se tomaron medidas concretas contra el profesor involucrado. Según manifestaron, ya se habían advertido previamente otras "actitudes cuestionables" por parte del docente.

Además, los padres afirmaron que, al elevar el reclamo al Ministerio de Educación, recibieron como respuesta que el docente no puede ser removido del cargo, sin que se ofreciera una solución alternativa.

Por su parte, tras una consulta de Tiempo de San Juan, desde el Ministerio afirmaron que ya se está interviniendo en el caso, sin bridar mayores detalles al respecto.

Mientras tanto, crece la preocupación entre los padres y la presión para que se tomen medidas preventivas que garanticen la seguridad dentro del establecimiento.

