Dos chicas de Albardón quedan en la mira por golpear y agarrar de los pelos a una vecina

Hace casi un año, precisamente el 28 de septiembre de 2024, una joven de 28 años denunció que dos jóvenes la golpearon muchísimo por razones que ella dice que “desconoce”. Este hecho ocurrió en Albardón y según manifiestan, la víctima también sería violenta. A pesar de estos dichos, las dos jóvenes señaladas quedaron en la mira de la Justicia.

Imágenes sensibles Hallaron un cementerio de animales y perros en estado de abandono en Albardón

Para revertir la situación Volvió el personal de Dilexis, tras las vacaciones forzadas por la crisis: qué cambios preparan en la histórica fábrica de Albardón

Estas fueron identificadas como Milagros Montaña y Malena Calivar. A las dos se le imputó el delito de lesiones y quedaron en libertad.

Sobre el hecho en sí, el fiscal Francisco Pizarro le enrostra que ambas golpearon a Dayana Navarro (28). Sobre el hecho en sí, ocurrido el 28 de septiembre de 2024, la denunciante caminaba cuando se cruzó a Montaña y le dijo: “Qué mirás negra cul…”. Ella manifestó que se paró y le respondió: “Qué me dijiste”. En ese momento se habría acercado Malena Calivar y las dos empezaron a golpearla.

La denunciante dijo que Montaña la agrede desde hace unos cuatro años y que desconoce porque esta actitud con ella.

Desde la parte denunciada, la defensa a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque expresó que niega que los hechos hayan ocurrido así y que durante el proceso de investigación aportarán pruebas para que sean desvinculadas. Desde esta parte afirmaron que la presunta víctima también ha protagonizado hechos de violencia.