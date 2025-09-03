jueves 4 de septiembre 2025

Curioso caso

Arrancó el juicio contra el peatón acusado de provocar la muerte de un motociclista

El imputado tenía un pedido de captura impulsado por el Juzgado de Faltas, por lo que fue puesto a disposición de ese fuero en el inicio del debate oral y público, que lo tiene acusado de homicidio culposo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sujeto acusado de provocar la muerte de un motociclista se sentó en el banquillo de los acusados este miércoles, en el inicio del juicio oral y público en su contra. Se trata de Martín Olivera, quien encarna un curioso caso, pues es un peatón imputado por homicidio culposo, y ahora afronta una pena que marcará un precedente en la justicia local.

Quien se presentó frente al juez de juicio Diego Manuel Sanz lo hizo estando en libertad, aunque en la audiencia trascendió que tenía un pedido de captura de parte del Juzgado de Faltas. Es por ello que el fiscal Adolfo Díaz lo puso a disposición del fuero correspondiente, dada la supuesta comisión de una contravención y un castigo que no cumplió.

Defendido por el defensor oficial Marcelo Salinas, Olivera escuchó los testimonios de cinco personas que presenciaron el siniestro vial con consecuencias mortales y que le arrebató la vida a Leopoldo Colombo.

Lo inusual de este hecho radica en cómo fue el siniestro, porque la mecánica fue protagonizada por una moto y un peatón. Olivera era el transeúnte y Colombo el que iba a bordo de l ciclomotor. El choque ocurrió el 1 de marzo de 2024 en Capital. Colombo se dirigía con su moto por calle General Paz de Oeste a Este, cruzó calle Salta y a mitad de cuadra impactó contra el peatón Olivera, que cruzó a mitad de cuadra.

Ambos terminaron muy lesionados, pero Colombo sufrió heridas gravísimas de las que nunca se pudo recuperar. Las semanas pasaron y un 17 de mayo (dos meses y medio después) perdió la vida por una sepsis, mecanismo un shock séptico y la causa un trauma cerrado de tórax, fracturas costales y trauma dorsal.

Para fiscalía, el peatón (Olivera) tuvo un actuar imprudente y negligente, porque se antepuso de manera repentina e intentó cruzar la calle cruzando desde la vereda Norte a la Sur. Los dos terminaron lesionados, pero el que se llevó la peor parte fue Colombo. El transeúnte tuvo un TEC leves y traumatismos múltiples. El motociclista en el primer radiograma, un traumatismo costal, neumohemotorax y traumatismos múltiples; según expresaron fuentes judiciales.

Colombo fue enviado al Sanatorio San Juan ese 1 de marzo y quedó internado en el área de Terapia Intensiva. Su cuadro no era nada alentador ya que tuvo un trauma de tórax con hemoneumotorax drenado, contusiones pulmonares, un enfisema subcutáneo, fractura de escápula izquierda, fractura de costillas izquierda (4, 5, 6, 7 y 8), síndrome anémico agudo.

Fue intervenido quirúrgicamente tres veces y el 21 de marzo fue dado de alta. Pero debía tener un control constante con varios especialistas. Su salud no mejoró porque el 26 de abril volvió a ser internado, esta vez en Clínica El Castaño, por una sepsis e insuficiencia respiratoria. En este lugar estuvo internado hasta el 17 de mayo, día que perdió la vida.

Para el Ministerio Público Fiscal, Olivera cruzó la calle por una altura de la cuadra que no tiene una senda peatonal y cruzó de manera repentina, sin detenerse y no tomó ningún recaudo, por lo que fue llevado a juicio.

