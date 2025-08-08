viernes 8 de agosto 2025

Poco común

Un motociclista murió tras chocar con un peatón en Capital: el acusado irá a juicio por homicidio culposo

El siniestro ocurrió el 1 de marzo de 2024 y el señor perdió la vida dos meses y medio después, precisamente, el 17 de mayo de ese año. Este jueves, en el programa de Cuarto Intermedio por Tiempo Streaming, se adelantó este hecho. Mirá el video.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un joven identificado como Martín Olivera, en las próximas semanas afrontará un juicio por homicidio culposo en perjuicio de Leopoldo Colombo. La UFI Delitos Especiales lo acusa que por su actuar negligente provocó el choque que le terminó quitando la vida a Colombo.

Pero lo inusual de este hecho es cómo fue el siniestro, porque la mecánica fue entre moto y peatón. Olivera era el transeúnte y Colombo el que iba a bordo de una moto. Frecuentemente se ven este tipo de siniestro y el que termina siendo más perjudicado es el peatón, peno este no es el caso.

El choque ocurrió el 1 de marzo de 2024 en Capital. Leopoldo Colombo se dirigía con su moto Bajaj por calle General Paz de Oeste a Este, cruzó calle Salta y a mitad de cuadra chocó con el peatón Martín Olivera. Ambos terminaron muy lesionados, pero Colombo sufrió heridas gravísimas de las que nunca se pudo recuperar. Las semanas pasaron y un 17 de mayo (dos meses y medio después) perdió la vida por una sepsis, mecanismo un shock séptico y la causa un trauma cerrado de tórax, fracturas costales y trauma dorsal.

Para fiscalía, el peatón (Olivera) tuvo un actuar imprudente y negligente, porque se antepuso de manera repentina e intentó cruzar la calle cruzando desde la vereda Norte a la Sur. Los dos terminaron lesionados, pero el que se llevó la peor parte fue Colombo. El transeúnte tuvo un TEC leves y traumatismos múltiples. El motociclista en el primer radiograma, un traumatismo costal, neumohemotorax y traumatismos múltiples; según expresaron fuentes judiciales.

Colombo fue enviado al Sanatorio San Juan ese 1 de marzo y quedó internado en el área de Terapia Intensiva. Su cuadro no era nada alentador ya que tuvo un trauma de tórax con hemoneumotorax drenado, contusiones pulmonares, un enfisema subcutáneo, fractura de escápula izquierda, fractura de costillas izquierda (4, 5, 6, 7 y 8), síndrome anémico agudo.

Fue intervenido quirúrgicamente tres veces y el 21 de marzo fue dado de alta. Pero debía tener un control constante con varios especialistas. Su salud no mejoró porque el 26 de abril volvió a ser internado, esta vez en Clínica El Castaño, por una sepsis e insuficiencia respiratoria. En este lugar estuvo internado hasta el 17 de mayo, día que perdió la vida.

Para el Ministerio Público Fiscal de UFI Delitos Especiales, compuesto por Iván Grassi y Pablo Orellano, Olivera cruzó la calle por una altura de la cuadra que no tiene una senda peatonal y cruzó de manera repentina, sin detenerse y no tomó ningún recaudo.

Desde la Justicia, Olivera es culpable porque violó las normativas de la Ley de Tránsito.

Mirá el programa completo de Cuarto Intermedio en Tiempo Streaming, donde se habló de este tema:

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Por Redacción Tiempo de San Juan

