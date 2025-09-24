miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Este impactante episodio ocurrió en un departamento del complejo La Quebrada, en Capital. La chica, de 20 años, estaba junto a su novio y la auxilió. En el luegar no hay suministro de gas desde el 1 de agosto.

Por Pablo Mendoza
El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.

El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.

Este martes por la noche, alrededor de las 22 horas, se registró un grave hecho en un departamento del complejo habitacional La Quebrada, en Capital. Una chica, de 20 años, sufrió graves heridas en el 50 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico.

Lee además
Un insólito momento de vivió durante el velorio de un joven en Tucumán.
En Tucumán

Sorpresón entre llantos: un joven al que daban por fallecido apareció a los gritos en su funeral
desaparecio una joven con discapacidad a metros de la cancha de san martin: donde la encontraron
En Concepción

Desapareció una joven con discapacidad a metros de la cancha de San Martín: dónde la encontraron

Según manifestaron fuentes judiciales, la joven, identificada como Rocío Melani Coria, intentó cocinar con un calentador casero y ahí hubo una llamarada que le provocó quemaduras en gran parte del cuerpo. Su novio estaba en el departamento y este manifestó que la ayudó a sofocarle las llamas.

Este joven fue el que explicó a los investigadores que la chica no tiene suministro de gas desde el 1 de agosto y que, en vez de utilizar la energía eléctrica, usa un mechero o calentador casero para cocinar.

La chica fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga y según el primer parte médico entró con muchísimas quemaduras Tipo B en el 50 por ciento de su cuerpo. No dieron a conocer qué zonas del cuerpo sufrieron lesiones, pero los profesionales de la salud explicaron que las vías respiratorias podrían haberse afectado. Actualmente está entubada y en grave estado.

Este departamento pertenece al novio y tanto él como la víctima estudian Ingeniería Química. Coria no convive con él, sino que es oriunda de Pocito, pero como este miércoles rendía un parcial, para no tener que viajar tanto, se quedó en casa de su novio.

Si bien las fuentes no difundieron imágenes del lugar, afirmaron que no detectaron signos de violencia o ataque. Por lo que estaría totalmente descartado un hecho de violencia de género. De hecho, ella misma, en su momento de lucidez, nunca manifestó que su novio la hubiera atacado.

En el hecho está trabajando personal de comisaría jurisdiccional y UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

Temas
Seguí leyendo

Quién era el joven que encontraron sin vida en Sarmiento tras caer a un canal

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Robaron en la casa de un policía sanjuanino y se llevaron su pistola y municiones

Videos: captan a tres ladrones desvalijando una casa de fin de semana en Zonda

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Esta es la unión vecinal de Villa Elisa, en Pocito. Los ladrones entraron sin ejercer violencia.
Hay gato encerrado

Se llevaron $13.000.000 de una unión vecinal de Pocito en un robo rodeado de misterio

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira
Justicia Federal

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas