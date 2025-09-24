Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Este martes por la noche, alrededor de las 22 horas, se registró un grave hecho en un departamento del complejo habitacional La Quebrada, en Capital. Una chica, de 20 años, sufrió graves heridas en el 50 por ciento de su cuerpo tras un accidente doméstico.

Según manifestaron fuentes judiciales, la joven, identificada como Rocío Melani Coria, intentó cocinar con un calentador casero y ahí hubo una llamarada que le provocó quemaduras en gran parte del cuerpo. Su novio estaba en el departamento y este manifestó que la ayudó a sofocarle las llamas.

Este joven fue el que explicó a los investigadores que la chica no tiene suministro de gas desde el 1 de agosto y que, en vez de utilizar la energía eléctrica, usa un mechero o calentador casero para cocinar.

La chica fue trasladada al Hospital Marcial Quiroga y según el primer parte médico entró con muchísimas quemaduras Tipo B en el 50 por ciento de su cuerpo. No dieron a conocer qué zonas del cuerpo sufrieron lesiones, pero los profesionales de la salud explicaron que las vías respiratorias podrían haberse afectado. Actualmente está entubada y en grave estado.

Este departamento pertenece al novio y tanto él como la víctima estudian Ingeniería Química. Coria no convive con él, sino que es oriunda de Pocito, pero como este miércoles rendía un parcial, para no tener que viajar tanto, se quedó en casa de su novio.

Si bien las fuentes no difundieron imágenes del lugar, afirmaron que no detectaron signos de violencia o ataque. Por lo que estaría totalmente descartado un hecho de violencia de género. De hecho, ella misma, en su momento de lucidez, nunca manifestó que su novio la hubiera atacado.

En el hecho está trabajando personal de comisaría jurisdiccional y UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese.