La joven que se quemó con un invento casero en Capital se recupera favorablemente

Rocío Melani Coria, de 20 años , este martes se quemó parte del cuerpo tras un accidente doméstico en el departamento de su novio en el complejo La Quebrada en Capital . En un principio se dijo que la joven tenía 50% del cuerpo quemado y que había posibilidades de que le haya lesionado las vías respiratorias. Pero a última hora de este miércoles dieron a conocer el último parte médico y fue muy favorable.

Estado de salud Cómo sigue la joven que perdió a su hija en el incendio de 25 de Mayo

Fuentes judiciales dijeron que se quemó 30 por ciento del cuerpo y que las quemaduras serían “Tipo A-B” y no “Tipo B” como se dijo en un principio, es decir, de menos gravedad. Además, las vías respiratorias no habrían sido afectadas. De igual manera, la chica sigue internada en el Hospital Marcial Quiroga.

Este accidente doméstico fue el martes alrededor de las 22 horas. Rocío intentó cocinar con un quemador casero. El mismo estaba improvisado con lata de picadillo la que ponían sobre un espumador; colocaban alcohol etílico en ella y sobre esta un calentador que usaban como parrilla, expresaron fuentes judiciales. Así era el invento:

WhatsApp Image 2025-09-25 at 07.34.24 (1)

Cabe destacar que todo el complejo se encontraba sin gas natural desde el pasado 1 de agosto por disposición de la empresa Ecogas. Por tal razón, los residentes tenían que usar energía eléctrica para poder cocinar.

El joven que alquila el departamento, que se llama Mijail Jandoguy, y la joven herida son estudiantes de ingeniería química. Rocío se había quedado en el departamento de su novio porque al otro día (el miércoles 24 de septiembre) rendía y para no volver a su casa (en Pocito) se había quedado en este domicilio. Ambos estaban estudiando, él se quedó en el comedor con la computadora y ella fue a cocinar algo para la cena, ahí ocurrió el accidente.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 10.08.22

Complejo La Quebrada, un edificio marcado por una tragedia

A fines de junio de este año, una profesora sanjuanina identificada como Gabriela Vargas perdía la vida por asfixia por acción de tóxico inhalado en exposición al humo, es decir por el "smouldering".

Gabriela estaba refaccionado este departamento porque quería ponerlo en alquiler. Esa información la sabían sus amigos y la familia, pero su papá se preocupó porque no respondía a los llamados y cuando fue al consorcio se topó con esta imagen aterradora.

image

El departamento donde murió Gabriela se encuentra en el mismo piso y queda al frente de donde ocurrió este último accidente doméstico. Es más, Mijail Jandoguy, fue el que dio aviso a la policía del caso de Gabriela, dijeron los investigadores.