martes 6 de enero 2026

Educación

La UNSJ anunció la creación de una nueva carrera

El Consejo Superior de la casa de altos estudios aprobó por unanimidad una licenciatura. Será a distancia, durará dos años y dependerá de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
carrera san juan unsj ucc.jpg

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) anunció la creación de una nueva propuesta académica orientada a fortalecer la formación universitaria en el ámbito de la educación inclusiva. Se trata de un Ciclo de Complementación Curricular (CCC) que permitirá obtener el título de Licenciado/a en Educación Inclusiva con Perspectiva en Discapacidad.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior realizada el martes 23 de diciembre y será dictada por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA). La carrera tendrá carácter a término, se cursará bajo modalidad a distancia y tendrá una duración de dos años.

Según informaron desde la UNSJ, la propuesta surgió a partir de una creciente demanda de egresados del Instituto Superior de Formación Docente “Monseñor Doctor Silvino Martínez”, dependiente de la Provincia, quienes se desempeñan como profesores de educación especial y buscaban continuar su formación en el ámbito universitario público.

“Esto comenzó en 2022, con un proyecto iniciado en el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación y se ha venido perfeccionando a lo largo de estos años”, explicó la decana de la FFHA, Myriam Arrabal. Además, precisó que el requisito para acceder a la licenciatura es contar con el título de profesor de educación especial, una carrera de cuatro años con un mínimo de 2.600 horas.

Arrabal destacó que la licenciatura fue puesta “a consideración del sistema de educación a distancia de la Universidad” y remarcó la importancia de articular trayectos formativos entre instituciones. “Estamos muy contentos de que podamos ofrecer un título de grado universitario, articulando con un título de grado del Instituto Superior de Formación Docente de la Provincia”, señaló.

Por su parte, Silvina Carelli, una de las profesoras impulsoras del proyecto, subrayó que esta nueva oferta educativa “viene a dar respuesta a una demanda” detectada entre docentes que buscaban continuar estudios en universidades públicas. “Siempre estaba la posibilidad de ofertas educativas en universidades privadas”, indicó.

No obstante, Carelli advirtió que, pese a la aprobación del Consejo Superior, aún resta definir el financiamiento. “Hay que ser cuidadosos porque todavía no está el financiamiento. Está aprobada la carrera, pero no queremos generar falsas expectativas”, aclaró.

Finalmente, la profesora Patricia Zuliani, también ideóloga de la iniciativa, sostuvo que el impacto de la carrera será significativo, ya que permitirá que docentes en ejercicio en escuelas de educación especial profundicen su formación y mejoren sus prácticas pedagógicas, potenciando los saberes y la experiencia que ya poseen.

