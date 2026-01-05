lunes 5 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comodoro Py

Solicitan que Argentina reclame a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

Es una causa a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El pedido de extradición del detenido presidente de Venezuela fue realizado en septiembre de 2024.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de concretarse la captura de Nicolás Maduro a manos del Ejército estadounidense, un grupo de querellantes solicitó que se haga efectiva la orden de extradición del detenido presidente de Venezuela hacia la Argentina para ser indagado en una causa por delitos de lesa humanidad. El juez federal Sebastián Ramos tiene a su cargo el expediente en el que están involucrados otros miembros del gobierno del país caribeño.

El pedido fue formulado en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), FADD y de las víctimas constituidas como querellantes en el expediente que se tramita contra Maduro en el país.

La causa se puso en marcha a partir de denuncias por “desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones”. Estos hechos, según las víctimas, fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el gobierno del detenido presidente venezolano. Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que Maduro sea juzgado en la Argentina.

En septiembre de 2024, el juez Ramos dictó la detención internacional y posterior extradición de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, le pidió a Interpol datos de otras 14 personas vinculadas al gobierno venezolano y que también se aplicara una orden de arresto contra ellos.

La formalización de los pedidos de captura se produjo luego de que la Sala I de la Cámara Federal lo instruyera a “disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la Argentina”, para ser juzgados por los delitos que se les imputan. Para los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, la cúpula del gobierno venezolano ejecutó “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” en contra de la población civil de ese país, mediante prácticas de “persecución, secuestro, tortura y asesinato”.

Ahora, los querellantes reclamaron al juez Ramos que active el pedido de extradición de Maduro, a través de la Cancillería, en los términos de la ley de cooperación jurídica internacional. "Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso", plantearon en el escrito.

El objetivo, señalaron en el texto, es que Maduro "rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano".

A la espera de novedades judiciales, Waldo Wolff, uno de los representantes de la querella, celebró la captura de Maduro. "Venezuela libre. Se violaron derechos humanos, se fraguaron elecciones y causaron el exilio más grande del mundo. Que el hermano país pueda recuperar pronto la senda de la democracia con gobernantes surgidos verdaderamente de la voluntad popular y que el régimen pague por sus crímenes", publicó en sus redes sociales.

FUENTE: Crónica

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Javier Milei, presidente de Argentina, y el canciller Pablo Quirno, en la última reunión del Mercosur
Posiciones desencontradas

Con Argentina al frente, 10 países rechazaron una condena unánime de la CELAC a la captura de Maduro

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa
Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Cuánto cuestan los terrenos en San Juan y cómo evitar estafas

Te Puede Interesar

Así se entregó el Tarta Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito
Las fotos

Así se entregó el "Tarta" Arancibia, uno de los acusados de balear y dejar al borde de la muerte a un hombre en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un año parejo y un cierre en alza: así quedó San Juan en la coparticipación
Coparticipación de impuestos

Cómo le fue a San Juan en el reparto de la plata nacional: moderado en el año, mejor en diciembre

Las compras de Reyes Magos, a último momento en San Juan.
Videonota

"El último esfuerzo": los "Reyes" coparon el centro sanjuanino en la recta final y contaron qué compraron

Este miércoles arrancan las Colonias de Verano 2026 gratuitas en San Juan.
Diversión y aprendizaje

Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

David Wikstrom es el abogado que le asignaron a Nicolás Maduro.
Tiene un precedente llamativo

Quién es David Wikstrom, el abogado que el tribunal de Nueva York le asignó a Nicolás Maduro