Solicitan que Argentina reclame a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad

Después de concretarse la captura de Nicolás Maduro a manos del Ejército estadounidense, un grupo de querellantes solicitó que se haga efectiva la orden de extradición del detenido presidente de Venezuela hacia la Argentina para ser indagado en una causa por delitos de lesa humanidad. El juez federal Sebastián Ramos tiene a su cargo el expediente en el que están involucrados otros miembros del gobierno del país caribeño.

El pedido fue formulado en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, en nombre del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), FADD y de las víctimas constituidas como querellantes en el expediente que se tramita contra Maduro en el país.

La causa se puso en marcha a partir de denuncias por “desapariciones forzadas, violaciones, torturas y ejecuciones”. Estos hechos, según las víctimas, fueron ordenados y ejecutados de manera sistemática por el gobierno del detenido presidente venezolano. Los querellantes invocan el principio de jurisdicción universal, previsto en el artículo 118 de la Constitución Nacional, para que Maduro sea juzgado en la Argentina.

En septiembre de 2024, el juez Ramos dictó la detención internacional y posterior extradición de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. Además, le pidió a Interpol datos de otras 14 personas vinculadas al gobierno venezolano y que también se aplicara una orden de arresto contra ellos.

La formalización de los pedidos de captura se produjo luego de que la Sala I de la Cámara Federal lo instruyera a “disponer vía Interpol la captura internacional con fines de extradición a la Argentina”, para ser juzgados por los delitos que se les imputan. Para los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, la cúpula del gobierno venezolano ejecutó “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” en contra de la población civil de ese país, mediante prácticas de “persecución, secuestro, tortura y asesinato”.

Ahora, los querellantes reclamaron al juez Ramos que active el pedido de extradición de Maduro, a través de la Cancillería, en los términos de la ley de cooperación jurídica internacional. "Solicitamos que se requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros a nuestro país, en cumplimiento de las órdenes de detención dispuestas en este proceso", plantearon en el escrito.

El objetivo, señalaron en el texto, es que Maduro "rinda cuenta por los graves delitos de lesa humanidad sistemáticamente ejecutados en contra del pueblo venezolano".

A la espera de novedades judiciales, Waldo Wolff, uno de los representantes de la querella, celebró la captura de Maduro. "Venezuela libre. Se violaron derechos humanos, se fraguaron elecciones y causaron el exilio más grande del mundo. Que el hermano país pueda recuperar pronto la senda de la democracia con gobernantes surgidos verdaderamente de la voluntad popular y que el régimen pague por sus crímenes", publicó en sus redes sociales.

