sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Muchos venezolanos radicados en nuestra provincia se autoconvocaron en las redes para encontrarse en plena Plaza 25 en San Juan para mostrar su postura ante la captura del lider autoritario, Nicolás Maduro bajo el poder militar de Estados Unidos. Mirá lo que dijeron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.19.18 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.26 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.25 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.24 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.24 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.21 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.20 PM
WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.19.10 PM

Venezolanos que actualmente viven en San Juan se concentraron este sábado tras conocerse la captura de Nicolás Maduro en un operativo encabezado por Estados Unidos. Para muchos de ellos, fue una noticia largamente esperada, que despertó alivio, emoción y una esperanza que parecía postergada desde hace años.

Lee además
incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en san juan tras el operativo contra maduro
Testimonios exclusivos

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro
impacto mundial: se conocio la primera imagen de nicolas maduro capturado
Lo último

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Desde hace más de una década, Venezuela atraviesa un deterioro sostenido que empujó a miles de ciudadanos a abandonar su tierra, dejar atrás a sus familias y reconstruir su vida en distintos puntos de Latinoamérica. San Juan fue uno de esos destinos. Según estimaciones de la propia comunidad, en la provincia residen alrededor de 400 venezolanos, la mayoría llegados entre 2014 y 2019, en medio de la escasez, la crisis económica y el colapso institucional que marcó al país caribeño.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.25 PM

La noticia de la captura de Maduro, ocurrida durante la madrugada de este sábado, tuvo un fuerte impacto entre los venezolanos que viven en San Juan. Muchos siguieron las novedades a través de redes sociales y medios internacionales, y luego se reunieron para compartir sensaciones, recuerdos y expectativas sobre lo que puede venir.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.25 PM (1)

Con los acontecimientos de las últimas horas, ese sentimiento parece empezar a transformarse. Para muchos venezolanos radicados en San Juan, la captura del líder chavista renueva la ilusión de un futuro distinto, con la posibilidad concreta de regresar a su país y reencontrarse con sus seres queridos, después de años de exilio forzado y distancia, segun expresaron quienes se encontraban en la plaza con banderas a Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.21 PM

Entre abrazos, lágrimas y mensajes a familiares que siguen en Venezuela, la comunidad venezolana en San Juan vive estas horas con cautela, pero también con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la historia podría empezar a cambiar.

Algunos testimonios, en imágenes:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Repercusiones Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro Muchos venezolanos radicados en nuestra provincia se autoconvocaron en las redes para encontrarse en plena Plaza 25 en San Juan para mostrar su postura ante la captura del lider autoritario, Nicolás Maduro bajo el poder militar de Estados Unidos. www.tiempodesanjuan.com #venezolanos #sanjuan #plaza25 #maduro #eeuu"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

El punto que frena la ley de proveedores mineros en San Juan: premios y sanciones

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Video: sorpresa por las nuevas unidades sustentables de la Red Tulum que ya circulan en San Juan

Vicuña y Los Azules, los dos proyectos de cobre más avanzados de San Juan, cierran un 2025 fuerte y van por un 2026 clave

Registraron problemas en la app de la Red Tulum: la respuesta del Gobierno

¡Varios ceros! La millonaria cifra que puede costar el modelo de Mercedes Benz incendiado en San Juan

Relatos del campo: la criatura que nace de un huevo maldito

Desde el Mundialito de Trinidad a la Doble Difunta Correa: todas las actividades deportivas que habrá en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en san juan tras el operativo contra maduro
Testimonios exclusivos

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

Por Florencia Blanchero

Las Más Leídas

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Te Puede Interesar

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor video
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: estamos asistiendo a la historia
Punto de vista

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón
Investigación

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón