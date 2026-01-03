Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Venezolanos que actualmente viven en San Juan se concentraron este sábado tras conocerse la captura de Nicolás Maduro en un operativo encabezado por Estados Unidos . Para muchos de ellos, fue una noticia largamente esperada, que despertó alivio, emoción y una esperanza que parecía postergada desde hace años.

Desde hace más de una década, Venezuela atraviesa un deterioro sostenido que empujó a miles de ciudadanos a abandonar su tierra, dejar atrás a sus familias y reconstruir su vida en distintos puntos de Latinoamérica. San Juan fue uno de esos destinos. Según estimaciones de la propia comunidad, en la provincia residen alrededor de 400 venezolanos, la mayoría llegados entre 2014 y 2019, en medio de la escasez, la crisis económica y el colapso institucional que marcó al país caribeño.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.25 PM

La noticia de la captura de Maduro, ocurrida durante la madrugada de este sábado, tuvo un fuerte impacto entre los venezolanos que viven en San Juan. Muchos siguieron las novedades a través de redes sociales y medios internacionales, y luego se reunieron para compartir sensaciones, recuerdos y expectativas sobre lo que puede venir.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.25 PM (1)

Con los acontecimientos de las últimas horas, ese sentimiento parece empezar a transformarse. Para muchos venezolanos radicados en San Juan, la captura del líder chavista renueva la ilusión de un futuro distinto, con la posibilidad concreta de regresar a su país y reencontrarse con sus seres queridos, después de años de exilio forzado y distancia, segun expresaron quienes se encontraban en la plaza con banderas a Tiempo de San Juan.

WhatsApp Image 2026-01-03 at 1.39.21 PM

Entre abrazos, lágrimas y mensajes a familiares que siguen en Venezuela, la comunidad venezolana en San Juan vive estas horas con cautela, pero también con la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, la historia podría empezar a cambiar.

Algunos testimonios, en imágenes: