Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

La noticia sacudió al mundo en la madrugada de este sábado:el presidente venezolano Nicolás Maduro habría sido capturado en un operativo militar ordenado por el mandatario estadounidense Donald Trump , según anunció la Casa Blanca. En medio del impacto internacional, tres ciudadanos venezolanos que viven en San Juan hablaron en exclusiva con Tiempo de San Juan y compartieron sus sensaciones, temores y expectativas sobre el futuro de su país.

Estefania Sequera, vive hace 9 años en San Juan y dueña de un emprendimiento gastronómico muy querido por los sanjuaninos, comentó en exclusivo para Tiempo: "Si bien es una alegría la noticia, también hay mucha incertidumbre. Aún hay personas en el poder afectos al gobierno que deben salir para que podamos decir que Venezuela es libre, pero no se pasa por alto la importancia de lo que acaba de suceder. Igual hay que esperar cómo va desarrollándose todo.Esperemos q sea de la manera más tranquila posible", comentó notablemente movilizada por la situación y con el pensamiento puesto en sus tías, primos y amigos que se encuentras en el epicentro.

Por otro lado, tambien nos comentó José Iaguna, un vecino de Capital que llegó desde Venezuela hace 7 años junto a su familia y nos comentó: "Nosotros desde la 1 de la mañana hemos estado pendiente de todo lo que está sucediendo. Hay cosas que pasan que son reales, queincluso familiares que tenemos en en Caracas, si saben. Ellos dicen que si hubo un ataque aéreo también a la base del chavismo, y tambien donde estan los restos de Hugo Chávez. Nuestros familiares tambien com,entan que hubo ataques en La Guaria, en las cercanias del aeropuerto Internacional, pero me dicen que no salen para nada por temor", afirmó con preocupación mientras se mantiene en contacto con quienes estan allá.

"Estamos con mucha ansiedad, mucho miedo, llamé a mi hermano, que vive donde estan las refinerias y dice que está tranquilo, pero me dice que ven fragatas americanas al frente, como custodiando" , relató José.

Otra de las voces consultadas es Maximiliano Barrios. quien vivió muchos años en Venezuela y allá naciósu hijo Johan en la Isla de Margarita quien confesó que "en mayo estuve visitando Venezuela y lloré demasiado al ver la gente comer de la basura en las calles de Caracas y el dolor al ver a mis seres queridos sumamente flacos y algunos que ya no están", señaló, mientras seguía minuto a minuto las noticias desde su celular, en contacto permanente con familiares en Caracas.

Maximiliano tambien comentó su punto de vista a Tiempo y dijo "Hace muchos años que estamos esperando la liberación de Venezuela. Hemos sufrido mucha violencia, mucha necesidad, mucha opresión y abusos. Rogamos a Dios que ésto que está pasando sea la caída de éste régimen malvado que se cobró miles de vidas y familias destruidas. No me gusta que sea por estos medios violentos pero por votación no van a dejar el poder así que no queda otra", insistió.

Los tres coincidieron en que el anuncio del operativo estadounidense reavivó viejas heridas y profundizó la tensión social en Venezuela. También remarcaron que, más allá de las disputas de poder, el mayor deseo es paz, estabilidad y un futuro posible para quienes siguen viviendo allí.

Mientras la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos y crecen los pedidos de confirmación oficial sobre el paradero de Maduro, en San Juan la comunidad venezolana vive horas de desvelo, aferrada a la información que llega a cuentagotas y con la esperanza de que este episodio marque un punto de inflexión para su país natal.