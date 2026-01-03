sábado 3 de enero 2026

En la madrugada del sábado

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El presidente de Estados Unidos informó que su país llevó a cabo un “ataque a gran escala”. El chavista fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia Flores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

En una breve comunicación con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”.

“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, señaló.

El mensaje de Trump llegó luego de que Estados Unidos llevará a cabo un ataque a gran escala sobre Caracas. Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona, se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en la capital venezolana.

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Además, circularon imágenes que mostraron varios helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, en medio de una noche marcada por los cortes de luz.

