domingo 4 de enero 2026

Tras la detención de Maduro

EE.UU. dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"

El jefe de la diplomacia norteamericana aclaró que Venezuela no es "Libia", "Irak" ni "Afganistán", y destacó: "Nuestra misión aquí es muy diferente"

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Tras la detención del líder chavista Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas". El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anticipó, en declaraciones a CBS News, en relación a las actuales autoridades del gobierno de Venezuela: "Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen". Rubio advirtió: "Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión".

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a la que el Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que se haga cargo de la presidencia tras la captura de Maduro: "Queremos que termine el narcotráfico. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio. Queremos que la industria petrolera no beneficie a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo".

Rubio advirtió que Maduro es alguien con el que "no se podía trabajar", que "nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y confirmó que en múltiples ocasiones le ofrecieron "la posibilidad de abandonar el poder".

El secretario de Estado de EE.UU. dijo que por el momento mantienen un bloqueo petrolero "que permite ejercer una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos" y calificó al despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano como una "obsesión de la opinión pública, opción que (Donald Trump) no puede descartar públicamente".

El jefe de la diplomacia norteamericana aclaró que Venezuela no es "Libia", "Irak" ni "Afganistán", y destacó: "Nuestra misión aquí es muy diferente. No solo nos enfrentamos al régimen, nos enfrentamos a lo que constituye una amenaza para los intereses estadounidenses".

