sábado 3 de enero 2026

Conferencia de prensa

Trump advirtió que Estados Unidos está listo para una segunda ofensiva en Venezuela

El presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro: “La captura duró 47 segundos”. Mas detalles, en la nota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a subir el tono del conflicto con Venezuela y aseguró que su país está preparado para lanzar una segunda ola de ataques si la situación lo requiere. Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa posterior a la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, en un operativo militar realizado durante la madrugada.

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York
Juicio sin precedentes

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York
Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado
Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Estamos listos para una segunda ola de ataques en Venezuela si es necesaria”, afirmó Trump, quien elogió el accionar de las fuerzas estadounidenses y calificó el procedimiento como “una operación extraordinaria”. Según detalló, el operativo se ejecutó en plena noche y permitió la detención de Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

El mandatario comparó la ofensiva con operaciones militares previas realizadas por Estados Unidos y aseguró que la captura se produjo dentro de “una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas”. En ese contexto, sostuvo que el despliegue fue “preciso y exitoso”, sin bajas ni daños para las fuerzas norteamericanas. “Tenemos el mejor equipo militar del mundo”, remarcó.

Trump también afirmó que ambos detenidos deberán enfrentar a la Justicia estadounidense. “Fueron acusados en Nueva York por una campaña mortal de narcotráfico”, señaló, y agregó que cuenta con “evidencia aplastante” sobre las actividades del régimen venezolano.

Uno de los puntos que generó mayor impacto fue la afirmación del presidente estadounidense sobre el rol de su país en el futuro inmediato de Venezuela. “Vamos a estar a cargo del país hasta que haya una transición importante, hasta que esté a salvo y seguro”, expresó. Además, prometió que Estados Unidos buscará garantizar “la paz y la libertad para el pueblo venezolano”.

En la misma conferencia, Trump advirtió que las opciones militares “siguen sobre la mesa” y envió un mensaje directo a los dirigentes del régimen: “Lo que le pasó a Maduro les puede pasar a ellos”. También aseguró que, tras su salida, “Venezuela será libre definitivamente” y que el hemisferio occidental “es ahora mucho más seguro”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó las declaraciones del presidente y destacó la “valentía y precisión” del operativo. “Ningún país en el mundo está cerca de haber hecho una operación como esta”, afirmó, al tiempo que resaltó que no hubo bajas militares.

image

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio calificó a Maduro como “un fugitivo de la Justicia estadounidense” y sostuvo que el desenlace era inevitable. “Tuvo oportunidades generosas y decidió aferrarse al poder. El resultado es lo que pasó anoche”, indicó.

Consultado sobre el futuro político del país, Trump descartó que integrantes del régimen continúen en funciones. “No podemos permitir que nadie del régimen esté en el poder”, subrayó. También advirtió que cualquier agresión contra ciudadanos estadounidenses tendrá consecuencias.

En relación al escenario internacional, el mandatario mencionó a Rusia y aseguró que el gobierno de Vladimir Putin debe comprender el accionar de Estados Unidos. Asimismo, afirmó que Venezuela volverá a ser “un país real” y destacó el rol de María Corina Machado en el proceso de reconstrucción política.

Antes de cerrar, Trump reveló un detalle del operativo: “La captura duró 47 segundos”. Y concluyó con una advertencia regional: “Si digo que voy en serio, es porque voy en serio. No jueguen con el presidente de Estados Unidos”.

image
Fuente: The New Yorck Times

