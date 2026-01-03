Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

El gobierno de Venezuela aseguró este sábado que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores , y le exigió a Estados Unidos una “prueba de vida” , luego de que el mandatario norteamericano Donald Trump afirmara que ambos fueron capturados y trasladados fuera del país tras un ataque militar a gran escala.

La reacción oficial llegó a través de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez , quien confirmó públicamente que la ofensiva estadounidense dejó víctimas fatales , tanto entre fuerzas militares como entre civiles. “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó.

Rodríguez condenó con dureza el accionar de Estados Unidos y reclamó el respeto al derecho internacional. “Condenamos esta forma brutal y salvaje de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios, militares y civiles inocentes, tanto en la ciudad capital como en otros estados del país”, sostuvo.

La vicepresidenta también aseguró que antes de perder contacto, Maduro había dado instrucciones precisas a la población. “Lo primero que le dijo el presidente al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, con la milicia activada y todos los planes en marcha”, remarcó.

Las declaraciones del gobierno venezolano se produjeron minutos después de que Trump anunciara, a través de su red social Truth Social, que Estados Unidos “llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”.

La situación genera una fuerte conmoción internacional y mantiene en vilo a la región, mientras crece la tensión diplomática y se multiplican los pedidos de información oficial sobre el destino del mandatario venezolano.