sábado 3 de enero 2026

Mundo

Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló de una ofensiva “brutal” y reclamó respeto al derecho internacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobierno de Venezuela aseguró este sábado que desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y le exigió a Estados Unidos una “prueba de vida”, luego de que el mandatario norteamericano Donald Trump afirmara que ambos fueron capturados y trasladados fuera del país tras un ataque militar a gran escala.

La reacción oficial llegó a través de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien confirmó públicamente que la ofensiva estadounidense dejó víctimas fatales, tanto entre fuerzas militares como entre civiles. “Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, expresó.

Rodríguez condenó con dureza el accionar de Estados Unidos y reclamó el respeto al derecho internacional. “Condenamos esta forma brutal y salvaje de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios, militares y civiles inocentes, tanto en la ciudad capital como en otros estados del país”, sostuvo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Se filtran impactantes videos del procedimiento militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela El operativo fue en la madrugada de este sábado. Horas después el presidente de EEUU, Donald Trump, escribió un comunicado sobre la captura del presidente venezolano. Todos los detalles en www.tiempodesanjuan.com #Nicolasmaduro #donaldtrump #venezuela #eeuu"
View this post on Instagram

La vicepresidenta también aseguró que antes de perder contacto, Maduro había dado instrucciones precisas a la población. “Lo primero que le dijo el presidente al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, con la milicia activada y todos los planes en marcha”, remarcó.

Las declaraciones del gobierno venezolano se produjeron minutos después de que Trump anunciara, a través de su red social Truth Social, que Estados Unidos “llevó a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y que Maduro “fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”.

La situación genera una fuerte conmoción internacional y mantiene en vilo a la región, mientras crece la tensión diplomática y se multiplican los pedidos de información oficial sobre el destino del mandatario venezolano.

