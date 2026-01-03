María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que Venezuela atraviesa un punto de quiebre tras la captura de Nicolás Maduro , y afirmó que la oposición está lista para avanzar hacia una transición política. “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, expresó en un comunicado difundido este viernes 3 de enero de 2026.

En su mensaje, Machado sostuvo que la detención del mandatario chavista marca el inicio de una nueva etapa para el país. Según indicó, desde este momento Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. Para la dirigente, la negativa del líder chavista a aceptar una salida negociada derivó en la intervención de Estados Unidos, que decidió “hacer valer la ley”.

La referente opositora remarcó que “llegó la hora de la libertad” y convocó a la ciudadanía a mantenerse “vigilante, activa y organizada” hasta que se concrete lo que definió como la Transición Democrática. En ese sentido, aseguró que el objetivo inmediato es restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y comenzar la reconstrucción del país. “Es tiempo de traer a nuestros hijos de vuelta a casa y de construir una Venezuela excepcional”, expresó.

Machado subrayó que el proceso actual es el resultado de años de lucha y sacrificio. “Lo que tenía que pasar está pasando”, afirmó, en referencia directa a la captura de Maduro. Además, destacó el rol de los ciudadanos que participaron de la jornada electoral del 28 de julio y recordó que allí fue elegido Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela”.

En ese marco, reclamó que González Urrutia asuma de inmediato el mandato constitucional y sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. También exhortó a oficiales y soldados a acatar la nueva conducción política, en lo que consideró un paso clave para garantizar la estabilidad institucional.

El mensaje incluyó llamados diferenciados para los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en territorio venezolano, les pidió estar atentos y preparados para poner en marcha las próximas acciones que serán comunicadas por los canales oficiales. A los que residen en el exterior, los instó a movilizarse y a involucrar a gobiernos y ciudadanos del mundo en el proceso de reconstrucción nacional.

Machado cerró su declaración con un tono emotivo, transmitiendo confianza y fortaleza a sus seguidores. “Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, expresó, reafirmando su convicción de que “Venezuela será libre”. El mensaje concluyó con una frase de fuerte carga simbólica: “Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

La declaración de la dirigente opositora se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un operativo encabezado por fuerzas estadounidenses, anuncio que fue difundido a través de su red social Truth Social.

El comunicado oficial: