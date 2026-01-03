sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

La líder opositora afirmó que comenzó una nueva etapa en Venezuela y pidió a la ciudadanía mantenerse activa y organizada. La dirigente aseguró que es el momento de restablecer el orden institucional y liberar a los presos políticos.

image

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que Venezuela atraviesa un punto de quiebre tras la captura de Nicolás Maduro, y afirmó que la oposición está lista para avanzar hacia una transición política. “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, expresó en un comunicado difundido este viernes 3 de enero de 2026.

Lee además
asi salieron a la plaza 25 de mayo las familias venezolanas en san juan tras la captura de maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
impacto mundial: se conocio la primera imagen de nicolas maduro capturado
Lo último

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

En su mensaje, Machado sostuvo que la detención del mandatario chavista marca el inicio de una nueva etapa para el país. Según indicó, desde este momento Maduro “enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”. Para la dirigente, la negativa del líder chavista a aceptar una salida negociada derivó en la intervención de Estados Unidos, que decidió “hacer valer la ley”.

La referente opositora remarcó que “llegó la hora de la libertad” y convocó a la ciudadanía a mantenerse “vigilante, activa y organizada” hasta que se concrete lo que definió como la Transición Democrática. En ese sentido, aseguró que el objetivo inmediato es restablecer el orden institucional, liberar a los presos políticos y comenzar la reconstrucción del país. “Es tiempo de traer a nuestros hijos de vuelta a casa y de construir una Venezuela excepcional”, expresó.

Machado subrayó que el proceso actual es el resultado de años de lucha y sacrificio. “Lo que tenía que pasar está pasando”, afirmó, en referencia directa a la captura de Maduro. Además, destacó el rol de los ciudadanos que participaron de la jornada electoral del 28 de julio y recordó que allí fue elegido Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela”.

En ese marco, reclamó que González Urrutia asuma de inmediato el mandato constitucional y sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. También exhortó a oficiales y soldados a acatar la nueva conducción política, en lo que consideró un paso clave para garantizar la estabilidad institucional.

El mensaje incluyó llamados diferenciados para los venezolanos dentro y fuera del país. A quienes permanecen en territorio venezolano, les pidió estar atentos y preparados para poner en marcha las próximas acciones que serán comunicadas por los canales oficiales. A los que residen en el exterior, los instó a movilizarse y a involucrar a gobiernos y ciudadanos del mundo en el proceso de reconstrucción nacional.

Machado cerró su declaración con un tono emotivo, transmitiendo confianza y fortaleza a sus seguidores. “Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, expresó, reafirmando su convicción de que “Venezuela será libre”. El mensaje concluyó con una frase de fuerte carga simbólica: “Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

La declaración de la dirigente opositora se conoció horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela en un operativo encabezado por fuerzas estadounidenses, anuncio que fue difundido a través de su red social Truth Social.

El comunicado oficial:

image
Temas
Seguí leyendo

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York

Anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela

Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

Se filtran impactantes videos del operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Una ola gigante arrastró a varias personas en Copacabana: hubo más de 500 rescates

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Te Puede Interesar

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor video
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: estamos asistiendo a la historia
Punto de vista

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón
Investigación

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón