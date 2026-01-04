Vacaciones con espera: más de dos horas de demora para cruzar a Chile por Agua Negra

El inicio de la temporada de verano volvió a sentirse con fuerza en el Paso Internacional de Agua Negra, donde cientos de vehículos se concentran a diario para cruzar hacia Chile. El intenso movimiento turístico provocó extensas filas y tiempos de espera que, en algunos momentos, superaron las dos horas para completar los controles fronterizos.

Desde las primeras horas de la mañana, el flujo constante de autos particulares generó largas columnas sobre la Ruta Nacional 150, principal vía de conexión entre San Juan y la región chilena de Coquimbo. La mayoría de los viajeros tiene como destino final La Serena, lo que convierte a este corredor en uno de los más elegidos durante el receso estival.

Las demoras se explican, en gran parte, por el aumento del caudal vehicular propio del éxodo vacacional y por el funcionamiento acotado del paso, que opera de 7 a 17 horas debido a su ubicación en zona de alta montaña. Esta combinación provoca una acumulación de vehículos en las horas pico y retrasa el avance hacia los puestos de control migratorio y aduanero.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan planificar el viaje con anticipación, salir temprano y contar con toda la documentación requerida para evitar mayores contratiempos. También recuerdan la importancia de respetar las normas de tránsito y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Requisitos y recomendaciones para cruzar a Chile por Agua Negra

imagen

Del lado argentino (Iglesia)

1. Estacionar el vehículo y comenzar los trámites

Apenas llegás al complejo fronterizo argentino, la primera indicación es detener el auto y estacionarlo donde el personal lo indique. Desde allí se inicia el circuito obligatorio de oficinas.

2. Migraciones: documentación personal

El primer trámite se realiza en Migraciones. Debés presentar:

DNI físico o pasaporte (no se admite DNI digital o virtual).

En caso de viajar con menores, también se solicita:

DNI o pasaporte del menor.

Partida de nacimiento para acreditar vínculo.

Si el menor viaja solo con uno de los padres: permiso de viaje al exterior, que se gestiona en la Dirección Nacional de Migraciones (Santa Fe Oeste 548, Capital).

Si no se tramitó previamente, puede gestionarse en el Juzgado de Paz de Iglesia.

3. ARCA: documentación del vehículo

El segundo paso es en la oficina de ARCA (Aduana), donde se verifica la legalidad del vehículo. Documentación necesaria:

DNI del conductor

Carnet de conducir

Tarjeta verde o tarjeta azul (si el vehículo no está a tu nombre)

En este punto se registra el vehículo y se cargan los datos de quienes viajan.

4. Gendarmería: número de identificación del vehículo

Luego, el conductor debe presentarse en Gendarmería, donde entregan un número de identificación del vehículo. Este comprobante es obligatorio para presentar del lado chileno, por lo que recomiendan guardarlo bien para evitar demoras.

5. Control de Carabineros (lado chileno)

Con toda la documentación y el número otorgado por Gendarmería, se continúa el viaje hacia el control de Carabineros de Chile, donde se cotejan los datos y se completa el proceso de ingreso al país vecino.

Qué hacer del lado chileno

Al llegar al complejo chileno, el proceso es similar al argentino y se realiza en tres etapas:

1. Estacionar el vehículo

Al igual que en Argentina, lo primero es estacionar donde el personal lo indique.

2. Oficina de PDI: control migratorio

Se ingresa a la oficina de PDI para presentar el documento de todos los viajantes.

En caso de viajar con menores, se solicita la misma documentación que del lado argentino.

3. Segundo paso: documentación del vehículo

Se presenta toda la documentación del vehículo, que debe coincidir con la entregada en el control argentino.

4. Tercer paso: declaración de objetos

En esta etapa se realiza la declaración de objetos ingresados a Chile.

Dato clave para ahorrar tiempo:

Podés completar la declaración jurada hasta 48 horas antes en:

https://dj.sag.gob.cl/declaracion-jurada

Realizando la declaración jurada antes de viajar te ahorrás unos buenos minutos en el proceso y te evitás estar llenando papeles en el momento. Ojo, si te olvidaste de descargarla o completarla online, en el lugar tenés wifi gratuito para poder hacerlo.

5. Revisión final

Una vez completados todos los pasos, el vehículo es revisado por personal del control fitosanitario y de Aduana, quienes verifican que los elementos declarados coincidan con lo que llevás.

Recomendaciones finales

Revisar que todos los documentos estén vigentes.

Llevar impresos los permisos de menores.

Conservar el número entregado por Gendarmería en un lugar accesible.

Tener a mano toda la documentación para agilizar el procedimiento.