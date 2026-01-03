En cifras e imágenes, las obras que convirtieron el 2025 en el año de la Avenida de Circunvalación

La Avenida de Circunvalación es, sin dudas, una de las más emblemáticas de la provincia. Con 34 años de vida, mejoró como ninguna otra arteria la comunicación entre los departamentos del Gran San Juan. Si bien se trata de una ruta nacional y, por lo tanto, su mantenimiento depende de fondos de ese ámbito, la falta de envío de recursos llevó, a principios de 2025, a que las autoridades provinciales tomaran cartas en el asunto. A través de un acuerdo, comenzaron las obras de renovación y así la avenida vivió un proceso que la transformó, entre otros hitos, en la primera ruta 100 por ciento solar del país. Aunque aún restan trabajos por realizar, el balance muestra que el año que terminó fue de profunda renovación para la arteria clave de San Juan.

A través de un acuerdo entre la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Infraestructura puso en marcha un plan integral de obras que se extendió a lo largo de todo el año y que marcó un antes y un después en una de las trazas más transitadas y estratégicas de San Juan. Según indicaron desde la cartera, “el objetivo fue mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y preservar una infraestructura clave para miles de usuarios diarios, integrando tareas de mantenimiento, modernización energética y tecnología aplicada al tránsito”.

El primer paso fue un relevamiento técnico exhaustivo de los 25 kilómetros de la Avenida (cuyo anillo interno tiene 16km), que incluyó calzada principal, accesos y egresos, tanto en el anillo interno como en el externo. Ese diagnóstico permitió detectar los sectores más comprometidos, con losas levantadas, fisuras, grietas, escalonamientos y baches, y definir prioridades de intervención según el nivel de riesgo para los automovilistas.

Con esos datos, comenzaron las tareas de reparación de calzadas. A lo largo del año se intervinieron más de 2.200 metros lineales en distintos tramos, mediante trabajos de bacheo y reparación localizada. Las obras se ejecutaron tanto en horarios diurnos como nocturnos para reducir el impacto en la circulación y garantizar condiciones seguras, especialmente en los momentos de mayor tránsito vehicular.

La seguridad vial fue uno de los ejes centrales del plan. En ese marco, se concretó el recambio de 1.568 metros de defensas metálicas tipo guardarraíl y la sustitución de 75 parantes verticales que habían sido dañados, en su mayoría, por siniestros viales. Las intervenciones alcanzaron banquinas, el cantero central y rampas de acceso y egreso, reforzando la protección en sectores críticos de la autopista.

Justamente, las rampas fueron otro de los puntos sensibles abordados durante 2025. De las 68 rampas con las que cuenta la Circunvalación, 33 fueron intervenidas con trabajos de limpieza, preparación de bases, bacheo y aplicación de nueva carpeta asfáltica. Una de las primeras en ser reparadas fue la rampa ubicada en el cruce con avenida 9 de Julio, uno de los sectores con mayor volumen de tránsito y mayor grado de deterioro. Estas mejoras permitieron optimizar la fluidez y la seguridad en los accesos y egresos de la traza.

En paralelo, se desarrollaron tareas permanentes de conservación y mantenimiento en toda la zona de camino. Los trabajos incluyeron limpieza de desagües, despeje de drenajes, remoción de sedimentos y vegetación en banquinas, mantenimiento del cantero central y cuidado de los espacios verdes que acompañan la traza, contribuyendo no solo a la seguridad vial sino también a la mejora del entorno urbano.

Un hito nacional: la primera ruta 100% solar del país

Uno de los aspectos más destacados del año estuvo vinculado a la energía y la iluminación. La Dirección de Recursos Energéticos avanzó con la modernización integral del sistema de alumbrado público en los laterales interno y externo de la avenida. Se construyeron nuevas fundaciones, se instalaron columnas metálicas, se tendió cableado de baja tensión y se colocaron luminarias LED de alta eficiencia. En total, la obra contempló 1.150 puntos lumínicos, además de iluminación ornamental tipo RGB en bajo puentes y espacios verdes. Mientras que el lateral interno quedó finalizado en su totalidad, el externo alcanzó un avance cercano al 45%.

En ese contexto, la Avenida de Circunvalación se transformó en la primera ruta 100% solar del país. Se instalaron 36 estructuras metálicas que sostienen 360 paneles solares, conformando un sistema de generación de energía renovable destinado a abastecer el alumbrado público de toda la traza y de sus principales accesos. La iniciativa marcó un hito en materia de infraestructura vial y sustentabilidad, consolidando a la Circunvalación como un corredor estratégico con criterios de eficiencia energética y desarrollo sostenible.

La incorporación de tecnología aplicada al tránsito fue otro de los grandes cambios de 2025. Se instalaron 16 pórticos de señalización digital LED, distribuidos en ocho puntos estratégicos, con pantallas capaces de brindar información en tiempo real sobre el estado de la autopista, incidentes, eventos y mensajes de prevención vial. Además, cuentan con sistemas de monitoreo de velocidad orientados a la concientización de los conductores y con potencial uso por parte de las autoridades.

La cartelería, renovada después de más de 30 años

Otro gran cambio, que al mismo tiempo implicó un importante desafío, fue la renovación histórica de la cartelería vial. Se reemplazaron pórticos y señales que tenían más de tres décadas de antigüedad, muchas de ellas deterioradas e ilegibles. El operativo incluyó el desmontaje de las viejas estructuras y la instalación de nueva señalización con diseño actualizado, mejorando de manera sustancial la visibilidad y la lectura de la información.

Los trabajos se realizaron en horario nocturno para minimizar interrupciones y continuarán hasta completar los 16 kilómetros de la traza.

Lo que viene para este año

Aun con estas tareas finalizadas, restan obras por ejecutar. De hecho, tal como informó Tiempo de San Juan, a finales del año que terminó, el gobernador Marcelo Orrego anunció que busca la repavimentación total de la Avenida. Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Ariel Villavicencio, detalló que el proyecto incluye el asfaltado completo de los anillos interno y externo. Al mismo tiempo, informó que esa obra en la principal arteria vial demandará unos 15.000 millones de pesos y que forma parte de un ambicioso esquema que prevé inaugurar durante este 2026.

La planificación para la Circunvalación contempla dos escenarios posibles: un "plan A" que implica la repavimentación total y la reparación de infraestructura como guardarraíles y puentes, y un "plan B" enfocado en los sectores más deteriorados si la urgencia lo requiere. Villavicencio subrayó que ya se han iniciado las gestiones con Vialidad Nacional para consensuar estas reparaciones técnicas, especialmente en las zonas de hormigón y en los ingresos a los puentes que presentan asentamientos por el tránsito pesado. “El Gobernador lo sabe y por eso es que nos ha pedido que preparemos todo y a ver si está la posibilidad de hacerlo”, enfatizó el funcionario.

Las obras que ya se realizaron en la Circunvalación, en cifras

25 kilómetros relevados de manera integral

2.200 metros lineales de calzada reparados

1.568 metros de defensas metálicas renovadas

75 parantes de guardarraíl reemplazados

68 rampas en total

33 rampas intervenidas durante 2025

1.150 luminarias LED instaladas

36 estructuras solares colocadas

360 paneles solares en funcionamiento

16 pórticos LED de señalización digital

8 puntos estratégicos con información en tiempo real

Más de 30 años tenían los carteles que fueron reemplazados