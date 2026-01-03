domingo 4 de enero 2026

Un espectáculo

Video y fotos: la Súper Luna iluminó el cielo sanjuanino

La primera Luna llena de 2026 fue superluna y dejó postales impactantes en distintos puntos de la provincia, especialmente en Zonda, donde lectores captaron el fenómeno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante las primeras noches de enero, San Juan fue testigo de un espectáculo astronómico destacado con la aparición de la primera Luna llena de 2026, que además coincidió con una superluna, conocida popularmente como Luna del Lobo.

El fenómeno se pudo apreciar con claridad en distintos puntos de la provincia, pero fue en Zonda donde se registraron algunas de las imágenes más llamativas, enviadas por lectores.

La Luna se mostró más brillante y ligeramente más grande de lo habitual, producto de su cercanía a la Tierra, el punto más cercano de su órbita. Esa combinación hizo que el satélite natural ganara protagonismo en el cielo nocturno sanjuanino, regalando postales únicas que marcaron el inicio del año con un evento astronómico de gran atractivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2007632550437789941&partner=&hide_thread=false
