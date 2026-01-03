Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

El politólogo sanjuanino Sergio Guzmán , especialista en Relaciones Internacionales, analizó en profundidad el impacto global y regional del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela y fue categórico al definir el momento histórico que atraviesa América Latina. En una entrevista detallada, el académico advirtió sobre el fin del multilateralismo, cuestionó el alineamiento automático de algunos gobiernos y alertó sobre la gravedad institucional de una intervención directa en la región.

“Si uno considera la corta historia que tienen todas las naciones de América, Estados Unidos está por cumplir ahora, en 2026, 250 años de historia , y en esos 250 años tiene más de 70 incursiones e invasiones prácticamente en todo el mundo”, comenzó señalando Guzmán. En ese repaso histórico incluyó a El Salvador, Haití, Panamá, Cuba, Nicaragua, Granada, República Dominicana , y ahora Venezuela , “una lista que se va a seguir incrementando”, advirtió.

Para el especialista, lo ocurrido no es una sorpresa. “No nos provoca ninguna sorpresa. Estamos asistiendo a la historia. Pero este 2026 ya es un año histórico, porque hubo una nación más que se suma a la larga grilla de países en los que Estados Unidos ha intervenido en nombre de causas que se presentan como nobles, como la democracia o la libertad”, sostuvo. Sin embargo, fue tajante: “No nos hagamos los ingenuos, hay otros intereses de fondo”.

El fin del multilateralismo

Guzmán enmarcó el hecho en un proceso más amplio: “Estamos siendo testigos del fin del multilateralismo”. En ese sentido, calificó la intervención como “una irresponsabilidad institucional grave” y remarcó que ningún jefe de Estado debería celebrar una acción de este tipo.

“Nadie puede festejar que se intervenga un país, que se viole su soberanía, que se viole su espacio aéreo, su espacio terrestre, y que se tome por la fuerza a otro jefe de Estado”, enfatizó. Y aclaró: “Nos guste o no nos guste Nicolás Maduro, esto es inadmisible”.

Autoritarismo no es dictadura

Uno de los ejes centrales de su análisis fue la distinción conceptual entre autoritarismo y dictadura. “Maduro es un gobierno autoritario, no una dictadura. La dictadura tiene un origen violento, mientras que en este caso es un gobierno que emana de un acto democrático”, explicó.

“Puede ser sospechado, puede tener falencias, errores graves, pero las instituciones funcionan: funciona el Congreso, funciona la Justicia. No todos los autoritarismos son dictaduras. Todas las dictaduras son autoritarismos, pero no a la inversa”, subrayó.

“No está detenido, está secuestrado” “No está detenido, está secuestrado”

Con especial énfasis, Guzmán se detuvo en lo que considera un error conceptual y jurídico grave:

“Esto hay que subrayarlo muy bien: Maduro no está detenido, está secuestrado”. Y profundizó: “Un detenido es alguien privado de su libertad bajo el imperio de la ley, con paradero conocido. Un secuestrado es alguien privado de su libertad por fuera del marco legal, y cuyo paradero no se conoce. Actualmente y aestas horas del sábado 3 de enero, no se conoce el paradero de un jefe de Estado democrático”.

Sobre el posicionamiento argentino

Consultado por su mirada de la posición del Gobierno argentino, Guzmán no mostró sorpresa. “El Presidente de la República Argentina no me sorprende. Hay un alineamiento automático, casi un acto reflejo”, afirmó.

“Se actúa en consonancia absoluta con lo que se imparte desde el Salón Oval. Lo que sale de la oficina de Trump se firma con los ojos cerrados, se aprueba y se apoya sin ningún tipo de cuestionamiento”, cuestionó desde su punto de vista.

Y volvió a insistir: “Ningún jefe de Estado responsable, desde el lugar que sea, puede convalidar una violación flagrante a la soberanía de otro país”.

En ese marco, destacó que incluso potencias como Rusia y China no han respaldado abiertamente la intervención. “Han sido tenues, tibios, pero tampoco la han celebrado”, señaló.

América Latina, el nuevo escenario

Para Guzmán, la gravedad del hecho radica en su cercanía geográfica y política. “No llevamos ni 72 horas del 2026 y ya tenemos una gran noticia a nivel mundial. Esto es algo que solemos ver en documentales, en libros, como algo lejano en el tiempo y el espacio. Pero ahora pasó en nuestro barrio, en América Latina”.

“Acaban de entrar helicópteros de Estados Unidos en el vecindario de naciones. Esto es mucho más grave de lo que parece”, alertó.

El rol de los medios de comunicación y las redes sociales

El politólogo también analizó el tratamiento mediático del conflicto. “Es un muy buen ejercicio analizar desde distintos puntos de vista. Antes de una conferencia oficial, ya se concedió una entrevista a Fox News. Se dice lo que se quiere que se diga y se transmite lo que se quiere transmitir”, observó.

“Hay que prestar atención desde dónde se habla. No es lo mismo seguir medios occidentales que mirar lo que dicen los medios chinos en español, como CGTN, o los medios rusos. La mirada es diferente”, explicó.

Según Guzmán, en redes sociales ocurre algo similar: “Hay mucha mutilación de la información, mucha segmentación. Cada uno habla desde un lugar”.

En el cierre, el especialista rechazó las miradas simplistas. “Maduro no es santo de mi religión, ha cometido muchos errores, es autoritario. Pero del otro lado no estamos frente a monjes franciscanos”, lanzó.

“Estados Unidos tiene gravísimos problemas internos. Basta salir del romanticismo turístico y ver sus ciudades: la cantidad de personas en situación de calle, el flagelo de las drogas. Esto también forma parte del contexto que muchos eligen no mirar”, concluyó.