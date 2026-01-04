'Escuchame Una Cosita' no se toma vacaciones: música fresca para los domingos sanjuaninos

El verano en San Juan suele estar marcado por las altas temperaturas que invitan al refugio y la calma, pero también por una agenda cultural que busca refrescar los agitados espíritus. En ese contexto, el ciclo "Escuchame una cosita" (EUC) se ha consolidado como el oasis predilecto para quienes buscan terminar el fin de semana con sonidos auténticos. Lejos de detenerse por el receso veraniego, el ciclo inicia este 2026 reafirmando su compromiso con la canción de autor y la identidad local.

Bajo la coordinación de Fabricio Montilla , el ciclo propone una dinámica que ya es marca registrada: conciertos íntimos donde la cercanía entre el artista y el público transforma la escucha en una reunión de entrecasa. La cita es obligada todos los domingos de enero, a las 20:00 horas, en ‘Donata del Desierto’ (Avenida Libertador 3311, Oeste) , con entrada libre y gratuita.

Seis años de historias y canciones

El inicio de este nuevo año no es una fecha más para la organización. El ciclo atraviesa un momento de madurez y retrospectiva tras haber soplado cinco velitas recientemente. "Estamos arrancando el sexto año conscientes de nuestra historia y también es como de un modo festejar los 5 años anteriores y permitirnos ver para atrás y todo lo que ha pasado", reflexionó Montilla, el alma mater de esta movida.

Ese "ver para atrás" no es solo nostalgia; es el impulso para proyectar. Luego de un festejo especial en noviembre pasado, el horizonte de este 2026 se expande. "Hicimos ahí una mesa especial de solista, pero ha quedado ese proyecto también para tal vez repetirlo este año, fuera del lugar donde siempre hacemos el ciclo", adelantó Fabricio, dejando la puerta abierta a nuevas locaciones y formatos que saquen a la canción de su zona de confort.

Enero tiene una mística particular para ‘EUC’. Es el mes donde el mapa musical de San Juan se ensancha. "Arrancamos con una convocatoria abierta para solistas de la provincia y de otros lugares también. Enero suele ser un mes donde siempre vienen artistas sanjuaninos que están viviendo afuera, entonces tocan en el ciclo y también a veces vienen artistas de otro lado", explicó el también compositor y cantante.

Esa rotación de talentos se refleja en la grilla de este mes, que combina la esencia local con visitas federales. El broche de oro de enero, por ejemplo, llegará desde el centro del país: "El artista que va a tocar en la última fecha, 'Material imaginario', es de Córdoba. Tiene eso enero que es un mes de visitas".

Hay que destacar que Fabricio ha abierto la convocatoria para más artistas se sumen. Los interesados deben completar el formulario en el siguiente link.

Un abanico de géneros bajo el cielo sanjuanino

Si algo define a este ciclo es su eclecticismo. No hay etiquetas que limiten la propuesta, siempre y cuando la canción sea la protagonista. El público que se acerque se encontrará con un paisaje sonoro diverso que transita el Indie, Folk, Pop, Rock y hasta el Punk. Según Montilla, "es bien variada la propuesta estética y así vamos a seguir todo el año".

El puntapié inicial será este mismo domingo, con la dupla conformada por Guadalupe de la Fuente & Rodri Cactus, quienes encenderán las luces de un escenario que promete ser el refugio musical del verano y más allá.

La Grilla de Enero

Para que no te pierdas ninguna de las propuestas, aquí el detalle de los domingos: