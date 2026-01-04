domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

El terrible episodio ocurrió durante la tarde-noche de este sábado. El herido ya llegó sin signos vitales al hospital, tenía 35 años y era tío de la cumpleañera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa

Un lamentable episodio ocurrió en la tarde-noche de este sábado en una finca de Santa Lucía. En medio de un festejo de cumpleaños de 15, un hombre perdió la vida mientras jugaba al fútbol. Un palo, de unos 6 metros de largo, cayó sobre él y lo aplastó expresaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan.

Lee además
ya podes escuchar el capitulo xxxiii de historias del crimen en spotify: un 1 de enero en santa lucia y la peor forma de comenzar el ano
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXXIII de Historias del Crimen en Spotify: un 1 de enero en Santa Lucía y la peor forma de comenzar el año
intento de robo y fuego frustrado en santa lucia: vecinos salvaron la casa
Policiales

Intento de robo y fuego frustrado en Santa Lucía: vecinos salvaron la casa

La víctima fatal fue identificada como Jeremías Samuel Trigo, tenía 35 años y era tío de la adolescente que estaba festejando su cumpleaños. Este llegó ya sin signos vitales al hospital, de igual manera se le practicaron ejercicios de reanimación, pero fueron en vano.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho, precisamente en una finca ubicada por calle Roque Sáenz Peña y Buenaventura Luna, en la localidad de Alto de Sierra en Santa Lucía. En medio de los festejos, un grupo comenzó a divertirse jugando al fútbol, entre ellos Jeremías Samuel Trigo.

Aparentemente, según la versión recreada por los investigadores a base de testimonios, Jeremías Samuel se afirmó contra el cierre perimetral y un palo de madera, de unos 6 metros de alto -no habría estado asegurado a la tierra- cayó sobre él y lo golpeó directo en la cabeza, zona de la nuca.

Jeremías Samuel Trigo perdió el conocimiento de manera inmediata y comenzó a perder mucha sangre. En ese momento, sus hermanos llamaron al 911 y dieron aviso de la terrible situación. Minutos después de las 20:30 este joven entró al nosocomio en “código rojo” tras ser trasladado por personal de Emergencias.

Los doctores realizaron trabajos de reanimación, pero lamentablemente no sobrevivió. Cerca de las 21:00 horas reportaron su muerte. Desde ese momento, el caso recayó en manos de la Justicia, precisamente de UFI Delitos Especiales, que ahora es la encargada de llevar la investigación correspondiente.

Temas
Seguí leyendo

Violento episodio familiar en Santa Lucía: un hombre golpeó a su hijo y le disparó a los pies con un arma robada

El terrorífico prontuario del "Tarta": registra delitos desde hace 14 años por robos, amenazas y más

Cayó el "Tarta" Páez, el terror de Santa Lucía: dormía en los descampados para no ser atrapado

Quirófano móvil recorrerá Rawson, Santa Lucía y Chimbas con esterilizaciones y vacunaciones gratuitas

El infinito prontuario del "Carnero", el delincuente que robó en Santa Lucía minutos después de ser liberado

Santa Lucía: estuvo arrestado por una contravención, lo soltaron y a los minutos robó cerca de una comisaría

Persecución de película para atrapar al "Pailón" Ruarte en Santa Lucía

Santa Lucía: se fue a festejar la Navidad a otro lado y ladrones aprovecharon para desvalijarle la casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
conmocion en pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado
Investigación

Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará
Cambió de aire

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Te Puede Interesar

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Por David Cortez Vega
Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero
Historias del Crimen

El trabajador golondrina que fue asesinado con una piedra por su amigo albardonero

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes
A tener en cuenta

Horario extendido y promociones: la apuesta del comercio sanjuanino para Reyes

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida