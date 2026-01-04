Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa

Un lamentable episodio ocurrió en la tarde-noche de este sábado en una finca de Santa Lucía. En medio de un festejo de cumpleaños de 15, un hombre perdió la vida mientras jugaba al fútbol. Un palo, de unos 6 metros de largo, cayó sobre él y lo aplastó expresaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan.

La víctima fatal fue identificada como Jeremías Samuel Trigo, tenía 35 años y era tío de la adolescente que estaba festejando su cumpleaños. Este llegó ya sin signos vitales al hospital, de igual manera se le practicaron ejercicios de reanimación, pero fueron en vano.

Personal policial trabajó en el lugar del hecho, precisamente en una finca ubicada por calle Roque Sáenz Peña y Buenaventura Luna, en la localidad de Alto de Sierra en Santa Lucía. En medio de los festejos, un grupo comenzó a divertirse jugando al fútbol, entre ellos Jeremías Samuel Trigo.

Aparentemente, según la versión recreada por los investigadores a base de testimonios, Jeremías Samuel se afirmó contra el cierre perimetral y un palo de madera, de unos 6 metros de alto -no habría estado asegurado a la tierra- cayó sobre él y lo golpeó directo en la cabeza, zona de la nuca.

Jeremías Samuel Trigo perdió el conocimiento de manera inmediata y comenzó a perder mucha sangre. En ese momento, sus hermanos llamaron al 911 y dieron aviso de la terrible situación. Minutos después de las 20:30 este joven entró al nosocomio en “código rojo” tras ser trasladado por personal de Emergencias.

Los doctores realizaron trabajos de reanimación, pero lamentablemente no sobrevivió. Cerca de las 21:00 horas reportaron su muerte. Desde ese momento, el caso recayó en manos de la Justicia, precisamente de UFI Delitos Especiales, que ahora es la encargada de llevar la investigación correspondiente.