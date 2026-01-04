lunes 5 de enero 2026

Sus identidades

Quiénes son los protagonistas y cuál es el origen de la violenta pelea en Pocito: un hombre lucha por su vida

Este brutal hecho comenzó con una discusión entre dos mujeres. La víctima terminó con el hígado, el páncreas y otros órganos vitales muy comprometidos tras recibir el disparo. Hay un sospechoso detenido, el autor del tiro, pero hay otro prófugo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa

Barrio Las Pampas, Pocito. Imagen ilustrativa

La víctima fue identificada como Ricardo Fernando Caballero (41), quien ingresó este viernes alrededor de las 16 horas al Hospital Departamental de Pocito con código rojo. Presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen, del lado izquierdo, con orificio de entrada y sin salida, que le provocó severas lesiones internas: perforación de pulmón, páncreas e hígado, además de un abundante sangrado. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

Según informaron fuentes judiciales y policiales, el conflicto se originó durante la mañana a partir de una gresca entre dos mujeres vecinas, cuyas viviendas son colindantes en el Barrio Pampa, Sector II, en Pocito. Tras la pelea, una de ellas radicó la denuncia en la comisaría jurisdiccional y regresó a su domicilio acompañada por su hermano, Ricardo Caballero.

Al llegar, ambos advirtieron que dos hombres habían ingresado violentamente a la vivienda, luego de romper vidrios y una ventana. Los sujetos los habrían apuntado con un arma de fuego antes de retirarse del lugar. Los implicados fueron identificados como Alejandro Alexis Lara Firmapaz (28), esposo de la vecina con la que existían conflictos de vieja data, y Jonathan Arancibia, alias “El Tartamudo”, vecino del barrio.

Minutos después, mientras Caballero se retiraba del domicilio tras cubrir las aberturas dañadas con maderas, al llegar a la esquina fue atacado a balazos por ambos sujetos. En ese contexto, recibió el disparo que lo dejó gravemente herido. De acuerdo con la investigación, Lara Firmapaz sería el autor del disparo, mientras que Arancibia habría facilitado el arma utilizada en el ataque.

Por el hecho fue detenido Alejandro Alexis Lara Firmapaz, de 28 años, domiciliado en Barrio Pampa. En tanto, Jonathan Arancibia permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Tras el ataque, se desplegó un importante operativo en la zona con la intervención de Policía Científica, Policía Jurisdiccional, Grupo GERAS, Brigada de Delitos Especiales y funcionarios de la UFI. En el marco de la investigación se realizaron múltiples allanamientos en el Sector II del Barrio Pampa, por orden telefónica del juez de Garantías Alberto Caballero, donde se secuestraron elementos de relevancia para la causa, entre ellos vainas servidas y teléfonos celulares.

La causa es investigada por el fiscal coordinador Iván Grassi, junto a los ayudantes fiscales César Recio y Pablo Orellano.

