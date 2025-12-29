Quirófano móvil recorrerá Rawson, Santa Lucía y Chimbas con esterilizaciones y vacunaciones gratuitas

La Secretaría de Ambiente continúa su recorrido por la provincia con el quirófano móvil, ofreciendo esterilizaciones y vacunaciones sin costo para perros y gatos. La iniciativa busca controlar la población animal, prevenir enfermedades y fomentar la convivencia responsable entre vecinos y mascotas.

La Secretaría de Ambiente seguirá llevando adelante operativos de cuidado y tenencia responsable de mascotas, ofreciendo atención veterinaria gratuita para perros y gatos en Rawson, Santa Lucía y Chimbas.

El operativo arrancará mañana martes 30 de diciembre en el Barrio San Expedito, de Rawson, en la esquina de Leopoldo Bravo y Fray Luis Beltrán. Allí, los residentes podrán acceder al servicio de forma gratuita.

A partir del 8 de enero, el quirófano se trasladará a Santa Lucía, específicamente al Barrio Héroes de Belgrano, frente a la Subcomisaría local, en la intersección de Burgos y Manuel Fernández. De manera paralela, continuará funcionando en Chimbas, en el Parque de los Abrazos, sobre calle 25 de Mayo y Bonduel Norte, junto a la Subcomisaría del Barrio Cipolletti.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que estos operativos forman parte de las políticas públicas de protección animal y buscan reducir el abandono, además de prevenir enfermedades comunes en mascotas.

Los turnos se gestionan exclusivamente por teléfono al 4305937, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas. Se recomienda a los vecinos confirmar previamente los días y horarios disponibles en cada punto.

Para que las mascotas puedan ser esterilizadas, deben tener entre 6 meses y 10 años, no presentar signos de enfermedad, y en el caso de las hembras, no estar en celo ni preñadas, ni haber tenido cría en los últimos 45 días. Además, se solicita que los animales lleguen en ayuno de agua y comida por al menos ocho horas antes de la cirugía.

En caso de dudas sobre la salud de la mascota, se aconseja realizar una consulta veterinaria previa al procedimiento, asegurando así un control adecuado antes de la operación.