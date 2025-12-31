Intento de robo y fuego frustrado en Santa Lucía: vecinos salvaron la casa

La madrugada del miércoles se vivieron momentos de tensión en un barrio privado de Santa Lucía, cuando una banda de cinco delincuentes armados y encapuchados intentó asaltar una casa mientras el propietario se encontraba de viaje.

Según fuentes policiales, los ladrones ingresaron por los fondos de la vivienda, sorteando las barreras perimetrales con una escalera, y eligieron objetos de alto valor como bicicletas todoterreno, una PlayStation 5, vajilla, bebidas alcohólicas y un arma de fuego.

El robo dio un giro peligroso cuando los asaltantes, al verse acorralados por los vecinos que llamaron al 911, golpearon un televisor y dejaron un bolso sobre una hornalla encendida, en un intento de prender fuego la propiedad. La rápida intervención policial permitió recuperar gran parte del botín, incluyendo las bicicletas y la consola, aunque los ladrones lograron escapar con cinco relojes cuyo valor asciende a unos 3.000.000 de pesos. Entre los objetos hallados quedaron la escalera utilizada y un revólver calibre 22.

Tras el hecho, efectivos de la Unidad Operativa Santa Lucía Este y de la Comisaría 5ta, llegaron rápidamente e intentaron dar alcance a los delincuentes, quienes lograron escapar por los descampados aledaños. Más tarde, durante los rastrillajes, la policía logró recuperar parte del botín, entre ellos las bicicletas y la consola de videojuegos, además de encontrar la escalera que habían usado para ingresar y un revólver calibre 22 con seis cartuchos, que los ladrones habrían abandonado en su huida.