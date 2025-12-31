El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

Durante 2025, el mapa comercial del centro de San Juan registró cambios relevantes a partir del cierre de locales históricos y sucursales emblemáticas. Espacios que durante años formaron parte del paisaje cotidiano del microcentro bajaron sus persianas y generaron incertidumbre en el sector. Con el correr de los meses , varios de esos inmuebles comenzaron a mostrar definiciones concretas sobre su futuro, mientras otros aún permanecen sin destino confirmado.

Uno de los cierres que mayor repercusión tuvo fue el de Mepiache, la tradicional pizzería ubicada en calle Mendoza casi Laprida. Tras el cese de su actividad a comienzos de año , el local permaneció desocupado durante casi seis meses. En la segunda mitad de 2025 se concretó el alquiler y comenzó a funcionar La Cumbre Mayorista, bajo la modalidad express , un formato de menor tamaño pensado para zonas céntricas. Desde hace algunos meses, el comercio ya se encuentra en actividad, marcando un nuevo rumbo comercial para una de las veredas más transitadas de la zona.

Distinto es el panorama de la histórica confitería El Águila, que funcionó durante décadas en calle Entre Ríos. Tras su despedida, el local quedó parcialmente desocupado y durante meses no hubo señales claras sobre su destino. En las últimas semanas, la fachada fue completamente pintada de blanco, un cambio visible que despertó expectativas, aunque vecinos de la zona aseguran que no hay información concreta sobre la llegada de nuevos inquilinos. Hasta el momento, el inmueble ostenta persianas que cubren el interior y no exhibe carteles de alquiler ni de venta.

Otro de los cierres emblemáticos fue el de la sucursal céntrica de Aerolíneas Argentinas, ubicada en Avenida Libertador y Sarmiento. La noticia se difundió a fines de 2024, y de a poco, quedó en desuso durante las primeras semanas del presente año. A diferencia de otros casos, el futuro del inmueble se definió con mayor rapidez. En la segunda mitad del 2025 comenzó a funcionar allí OSDEPYM, una obra social que ya cuenta con personal trabajando en el lugar y atiende al público, luego de realizar refacciones internas.

En Avenida Libertador casi Tucumán, la salida de Vallejo Calzados también generó impacto en el sector comercial. El edificio fue vendido a un grupo empresario de origen chino y, tras la desocupación, durante el segundo semestre del año se concretó la instalación de un bazar de origen asiático. La apertura se sumó al fenómeno de importadoras que se expandieron por el centro sanjuanino durante 2025, modificando la fisonomía comercial de una de las arterias más importantes de la ciudad.

El quinto caso destacado es el del local de Casa 2000 “Women Store”, ubicado en la esquina de Rivadavia y Tucumán, en plena Peatonal. Tras el cierre del espacio dedicado al público femenino, en septiembre pasado se conoció el comienzo de trabajos de remodelación sin que aparecieran carteles de alquiler. Desde la Cámara de Comercio indicaron que el inmueble continuaba bajo la administración de la familia Mesquida. Finalmente, la vidriera mostró una definición concreta: en el lugar se instaló la marca Crocs, dedicada a la comercialización de calzado.

Los dos fenómenos comerciales del 2025 en San Juan

El comercio del microcentro sanjuanino expuso dos fenómenos que marcaron el pulso del año. Por un lado, la fuerte expansión de importadoras de capitales asiáticos, que comenzó a notarse con claridad a mitad de año y hoy domina buena parte de las grandes superficies comerciales. Por otro, una transformación silenciosa pero extendida. Fueron comerciantes que, frente a un escenario de ventas ajustadas y costos elevados, optaron por atender personalmente sus negocios para sostener la actividad.

El crecimiento de los locales de origen asiático generó preocupación en cámaras empresarias y en el gremio mercantil. En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, dirigentes del sector coincidieron en que el fenómeno -visible también en otras provincias y países vecinos- plantea dos riesgos centrales. Por un lado, las posibles irregularidades laborales y tributarias, y por el otro, un impacto directo sobre los comercios de capitales locales, que ya muestran dificultades para competir en precios y estructura.

Este punto fue abordado incluso en un foro regional realizado en Mendoza, donde referentes de distintas provincias, entre ellos el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, advirtieron que la expansión se aceleró durante 2025 y que será clave reforzar controles en 2026. Rodríguez puso el foco en los horarios extendidos de algunos locales -abiertos feriados, sábados y domingos- y en la falta de certezas sobre el cumplimiento de las normas laborales y fiscales que sí rigen para el comercio tradicional.

En paralelo, el Sindicato Empleados de Comercio intensificó inspecciones desde marzo en distintos puntos del microcentro, con especial atención en grandes superficies y ex espacios emblemáticos reconvertidos. Según explicó la secretaria general del SEC, Mirna Moral, los controles buscan evitar jornadas extendidas, verificar la rotación de personal y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Si bien no se registraron denuncias formales, el gremio mantiene una presencia constante para prevenir prácticas irregulares que ya se observan en otros distritos del país.

El segundo gran fenómeno del año fue el estancamiento del empleo mercantil y la proliferación de locales atendidos por sus propios dueños. Dirigentes de Comerciantes Unidos y del Centro Comercial de la Ciudad coincidieron en que 2025 no mostró una ola de despidos, pero tampoco generación de nuevos puestos de trabajo. Frente a costos fijos elevados y ventas débiles, muchos comerciantes ajustaron al límite, redujeron personal o evitaron nuevas contrataciones. Así, la figura del dueño detrás del mostrador se volvió una imagen cada vez más frecuente en el microcentro, como síntesis de un año marcado por la cautela, la supervivencia diaria y la espera de señales de reactivación.