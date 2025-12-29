lunes 29 de diciembre 2025

Tras la sanción del Presupuesto 2026, las acciones argentinas trepan más del 2,5% en Wall Street

Los inversores observan de manera positiva la victoria legislativa del Gobierno. Los bonos soberanos avanzan hasta el 1,7% y el riesgo se ubica en 573 puntos básicos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las acciones argentinas remontan vuelo este lunes tras la sanción del Presupuesto.

Después de que el Senado convirtiera en ley el Presupuesto 2026, las acciones argentinas suben este lunes el 2,6% en Wall Street y los bonos soberanos avanzan el 1,7%. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 573 puntos básicos, siete menos que en el cierre del viernes pasado.

Los incrementos de los ADRs en Wall Street son liderados por BBVA, Central Puerto y Grupo Supervielle. En la plaza local, el S&P Merval salta el 1,4% en pesos a 3.157.267,31 puntos, mientras que medido en dólares lo hace el 1,4% a 2.061,14 puntos.

Por su parte, los títulos soberanos presentan subas de hasta el 1,7% de la mano del Bonar 2029; seguido por el Global 2035 (0,1%). El resto de los bonos alternan leves subas y bajas en el comienzo de la semana, destacando el retroceso del Global 2038 (-0,2%).

El dólar oficial sube y se vende a $1480 en el Banco Nación, y el dólar blue también aumenta, hasta $1540.

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 en una extensa sesión cruzada por reclamos del peronismo y un puñado de dialoguistas por algunos artículos que incluyó La Libertad Avanza (LLA) en el proyecto. Es la primera vez que el gobierno de Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y legisladores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

FUENTE: Crónica

Temas
