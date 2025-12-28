El Gobierno lanza un plan para cambiar los planes sociales: en qué consiste

El Gobierno nacional se prepara para dar un nuevo paso en su política social. A partir del 6 de enero, el Ministerio de Capital Humano pondrá en marcha una prueba piloto que busca reemplazar el esquema tradicional de planes sociales por un modelo centrado en la capacitación y la formación para el trabajo, con vistas a una implementación más amplia en 2026.

Impacto El comercio y una (casi) feliz Navidad: en San Juan afirman que las ventas crecieron y diciembre cerraría con números positivos

La iniciativa estará dirigida, en esta primera etapa, a beneficiarios del programa Volver al Trabajo (VAT), que actualmente alcanza a más de 900 mil personas. La propuesta consiste en que los titulares accedan a vouchers educativos por un monto mensual de $78.000, destinados a cursos de formación laboral. Aunque el programa ya fue creado, enero marcará su debut concreto con un grupo reducido.

En paralelo, la cartera que encabeza Sandra Pettovello analiza una reorganización integral de las asignaciones sociales. La idea es unificar la AUH, la asignación por embarazo, el Plan Mil Días y la Tarjeta Alimentar en una única AUH Familiar. Para ello, avanzan en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), que permitirá cruzar datos de distintos organismos del Estado y detectar cuántos beneficios recibe cada hogar.

Este sistema se apoyará en una nube tecnológica que integrará información proveniente de Anses, Renaper, ARCA, Salud y Energía. De allí surgirán dos herramientas clave: el Registro Único de Beneficiarios, que concentrará datos que hasta ahora estaban dispersos, y el Registro Social de Hogares, pensado para identificar necesidades específicas ante situaciones excepcionales.

La prueba piloto de capacitación será acotada: participarán 20 beneficiarios del VAT, quienes cursarán dos módulos de ocho clases durante dos meses. Al finalizar, obtendrán un título profesional en pintura de obra. Durante esta etapa inicial, seguirán percibiendo su prestación habitual.

Los cursos estarán a cargo de la empresa Sinteplast, que aportará contenidos teóricos, prácticas y materiales. Para aprobar, los participantes deberán cumplir con al menos el 70% de asistencia. Las clases se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano, ubicado en el predio Garrigós, en el barrio porteño de La Paternal, un espacio que viene siendo reacondicionado desde marzo.

Desde el Ministerio confían en que la experiencia pueda replicarse en municipios y provincias de todo el país. El nuevo enfoque se suma a los cambios ya aplicados en 2024, cuando el Gobierno disolvió el programa Potenciar Trabajo y lo dividió en Volver al Trabajo y el Programa de Acompañamiento Social, además de eliminar la contraprestación laboral para reducir la intermediación de organizaciones sociales.