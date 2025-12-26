Empleadas domésticas: con el bono incorporado al salario, cómo quedan la hora mínima y el mes en enero

Las empleadas domésticas ya conocen sus salarios de enero por hora y por mes.

Las empleadas domésticas cobrarán en enero la última cuota del bono de hasta $ 14.000 también en noviembre y diciembre. Tal como acordó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) desde el primer mes de 2026 ese monto se incorpora al salario con carácter remunerativo.

De esta manera, el bono pasa a integrar la base salarial de las empleadas domésticas, lo que impacta no sólo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales.

Cuánto cobran las empleadas domésticas desde enero de 2026 Quinta categoría, personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina) El salario mínimo con retiro será de $ 3.250,10 por hora y de $ 398.722,14 por mes. Para las sin retiro: $3.494,25 por hora y $ 441.806,54 por mes Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas (cuidado no terapéutico de niños, personas mayores, enfermos o con discapacidad): Con retiro será de $ 3.494,25 por hora y de $ 441.806,54 por mes. Y sin retiro será de $ 3.894,43 por hora y $ 490.745,56 por mes. Tercera categoría, caseros (cuidado general y preservación de una vivienda en la que habitan). Por hora: $ 3.494,25 y Por mes: $ 441.806,54 Segunda categoría, personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos y tareas que requieren idoneidad especial). Para las con retiro: $ 3.696,15 por hora y $ 452.478,51 por mes. Para aquellas sin retito: $ 4.039,45 por hora y $ 502.101,03 por mes Primera categoría, supervisor/a (coordinación y control de tareas de dos o más personas) el mínimo con retiro será de $ 3.895,56 por hora y de $ 485.961,09 por mes. Y sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes La CNTCP aclaró que estos valores corresponden al último tramo del acuerdo vigente, que entra en vigencia en enero de 2026. Qué adicionales cobran las empleadas domésticas Además del salario básico, el régimen contempla dos adicionales obligatorios: Antigüedad: se paga un 1% adicional por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente. Zona desfavorable: recargo del 30% para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires). FUENTE: Clarín

