viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nuevos montos

Empleadas domésticas: con el bono incorporado al salario, cómo quedan la hora mínima y el mes en enero

Cómo impactan estos cambios en cada categoría y cuánto pasarán a cobrar por hora y por mes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las empleadas domésticas ya conocen sus salarios de enero por hora y por mes.

Las empleadas domésticas ya conocen sus salarios de enero por hora y por mes.

Las empleadas domésticas cobrarán en enero la última cuota del bono de hasta $ 14.000 también en noviembre y diciembre. Tal como acordó la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) desde el primer mes de 2026 ese monto se incorpora al salario con carácter remunerativo.

Lee además
el gobierno provincial otorgara un bono de $120.000 a residentes de salud
En enero

El Gobierno provincial otorgará un bono de $120.000 a residentes de salud
el millonario bono en dolares de taylor swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff
¡Una locura!

El millonario bono en dólares de Taylor Swift a cada uno de sus bailarines y miembros del staff

De esta manera, el bono pasa a integrar la base salarial de las empleadas domésticas, lo que impacta no sólo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales.

Cuánto cobran las empleadas domésticas desde enero de 2026

  • Quinta categoría, personal para tareas generales (limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y cocina) El salario mínimo con retiro será de $ 3.250,10 por hora y de $ 398.722,14 por mes. Para las sin retiro: $3.494,25 por hora y $ 441.806,54 por mes
  • Cuarta categoría, asistencia y cuidado de personas (cuidado no terapéutico de niños, personas mayores, enfermos o con discapacidad): Con retiro será de $ 3.494,25 por hora y de $ 441.806,54 por mes. Y sin retiro será de $ 3.894,43 por hora y $ 490.745,56 por mes.
  • Tercera categoría, caseros (cuidado general y preservación de una vivienda en la que habitan). Por hora: $ 3.494,25 y Por mes: $ 441.806,54
  • Segunda categoría, personal para tareas específicas (cocineros/as exclusivos y tareas que requieren idoneidad especial). Para las con retiro: $ 3.696,15 por hora y $ 452.478,51 por mes. Para aquellas sin retito: $ 4.039,45 por hora y $ 502.101,03 por mes
  • Primera categoría, supervisor/a (coordinación y control de tareas de dos o más personas) el mínimo con retiro será de $ 3.895,56 por hora y de $ 485.961,09 por mes. Y sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

La CNTCP aclaró que estos valores corresponden al último tramo del acuerdo vigente, que entra en vigencia en enero de 2026.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además del salario básico, el régimen contempla dos adicionales obligatorios:

  • Antigüedad: se paga un 1% adicional por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente.
  • Zona desfavorable: recargo del 30% para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (Buenos Aires).

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Tres departamentos ya confirmaron que pagarán bonos, ¿qué se conoció en otros municipios de San Juan?

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

El valor del oro, imparable: eleva su récord y arrastra a otros metales preciosos a niveles históricos

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Inocencia fiscal: a partir de qué montos ARCA denunciará a un contribuyente por evasión

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Las ventas minoristas navideñas crecieron un 3 % en San Juan

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
 La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.
Minería

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas
En la mira

Aseguran que el sujeto acusado de violar a una joven atacó salvajemente a otra mujer horas después en Chimbas

Te Puede Interesar

 La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.
Minería

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Por Elizabeth Pérez
Condenaron al Chonono a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención
Al Penal

Condenaron al "Chonono" a 21 años de prisión por causas acumuladas: el raid delictivo que permitió su detención

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas
Lo último

Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal
Día clave

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025
¡Qué ternura!

Cuáles fueron los nombres de bebés más elegidos en San Juan durante 2025