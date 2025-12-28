El infinito prontuario del "Carnero", el delincuente que robó en Santa Lucía minutos después de ser liberado

Matías Ezequiel Vera volvió a quedar en el centro de una causa judicial luego de protagonizar un hecho de robo en grado de tentativa en Santa Lucía, apenas minutos después de recuperar la libertad. El episodio ocurrió el pasado 25 de diciembre y derivó en una condena unificada que lo mantendrá en prisión por casi una década. El delincuente, conocido en el ambiente delictivo como “el Carnero”, con un historial delictivo que se extiende desde 2007 y una larga lista de causas por delitos.

Según indicaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan, el prontuario de Vera incluye causas por hurto simple y hurto calificado -en varios casos y de manera reiterada-, robo simple, robo agravado por el uso de arma y otras circunstancias, robo y hurto en grado de tentativa, daño y daño agravado, violación de domicilio, resistencia y atentado contra la autoridad, y lesiones graves vinculadas a hechos de robo.

De acuerdo a los registros oficiales, sus primeras causas se remontan al año 2007, con una concentración significativa de hechos entre 2008 y 2010. A partir de entonces, lejos de interrumpirse, su actividad delictiva continuó y derivó en múltiples procesos judiciales que lo llevaron a acumular condenas de cumplimiento efectivo.

Ese extenso prontuario volvió a quedar en evidencia el pasado 25 de diciembre, cuando Vera recuperó la libertad tras permanecer detenido por una contravención en la Comisaría 5ª de Santa Lucía y, a las pocas horas, volvió a delinquir. El nuevo episodio ocurrió alrededor de las 19, en inmediaciones del café “Hipólito”, ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen.

Según la investigación judicial, tras salir de la dependencia policial caminó hacia el Oeste, atravesó la plaza departamental y se detuvo frente al comercio, donde arrancó varias luces decorativas colocadas en la puerta. Luego, utilizando un alambre, comenzó a forzar una ventana de madera de aglomerado que funcionaba como medida de seguridad, provocando daños con intenciones de ingresar al local y sustraer elementos.

La situación fue advertida por un vecino, quien dio aviso al 911 y alertó al propietario del negocio. El comerciante llegó rápidamente y sorprendió al sospechoso en la puerta del local, iniciándose una persecución a pie por calle Hipólito Yrigoyen hacia el Oeste. Tras recorrer unos 100 metros, Vera dobló por calle Los Arrayanes hacia el Sur y fue reducido a unos 150 metros del lugar, en forma civil.

Minutos después, personal policial arribó al sitio y formalizó la aprehensión. En el lugar se recuperaron las luces sustraídas, encontradas junto a la ventana violentada. El alambre utilizado para forzar la abertura no pudo ser hallado pese a un rastrillaje en la zona.

La causa fue instruida por el fiscal Fernando Bonomo y se resolvió mediante un juicio abreviado. Vera fue condenado a dos meses de prisión efectiva por el delito de robo en grado de tentativa, pena que fue unificada con una condena anterior de 9 años y 4 meses. De este modo, se le impuso una pena única de 9 años y 6 meses de prisión efectiva, con declaración de reincidencia.