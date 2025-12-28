Nueva temporada en Ischigualasto: nuevos horarios y noches mágicas de luna llena

El Parque Provincial Ischigualasto redefinió su cronograma de ingresos para la temporada de verano con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes y optimizar los recorridos ante las altas temperaturas. Las nuevas disposiciones se encuentran vigentes hasta el 20 de marzo de 2026.

Durante este periodo, los horarios de ingreso al parque serán a las 8, 9, 10, 11, 16 y 17 hs , lo que permitirá una mejor distribución del público entre la mañana y la tarde, favoreciendo visitas en momentos de temperaturas más moderadas y recorridos más confortables.

Como complemento a su oferta turística, Ischigualasto dio a conocer el calendario de fechas de Luna Llena para el año 2026, un atractivo especialmente valorado por quienes buscan vivir el parque en un entorno nocturno único. Las fechas previstas son:

Enero: 2, 3 y 4 / 30 y 31

Febrero: 1 y 2

Marzo: 1, 2, 3 y 4 / 30 y 31

Abril: 1 y 2 / 29 y 30

Mayo: 1 y 2 / 29, 30 y 31

Junio: 1 / 27, 28, 29 y 30

Julio: 27, 28, 29 y 30

Agosto: 26, 27, 28 y 29

Septiembre: 24, 25, 26 y 27

Octubre: 24, 25, 26 y 27

Noviembre: 22, 23, 24 y 25

Diciembre: 21, 22 y 23

Las consultas y reservas pueden realizarse a través de los teléfonos 264 4570879 y 264 4186119, o vía correo electrónico a [email protected]