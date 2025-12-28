domingo 28 de diciembre 2025

Buenas noticias

Estos son los cupones no premiados ganadores del sorteo del 2025 de la Caja de Acción Social

El último sorteo del año se realizó en el Centro de Convenciones y volvió a reunir a cientos de sanjuaninos que participaron con tickets de quiniela no ganadores y cruzadas solidarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se viene un nuevo sorteo de cupones no premiados de la Caja de Acción Social.

La Caja de Acción Social (CAS), dependiente del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, llevó adelante el último sorteo de Cupones No Premiados y Cruzadas Solidarias del 2025. El evento se realizó el sábado 27 de diciembre en el Centro de Convenciones y marcó el cierre de un año intenso para el sistema de juegos oficiales de la provincia.

Como ocurre en cada edición, el sorteo generó gran expectativa entre los participantes, ya que permitió que ingresaran en la instancia final todos los cupones no premiados de la Quiniela Tradicional y la Quiniela Fortunata. En esta oportunidad, se incluyeron los tickets correspondientes al período comprendido entre el 20 de septiembre y el 26 de diciembre.

Desde la CAS destacaron que esta iniciativa busca ampliar las posibilidades de acceder a premios, dándole una nueva oportunidad a quienes no resultaron ganadores en los sorteos habituales. Además, remarcaron el carácter solidario e inclusivo del programa, que fomenta la participación y el acompañamiento a distintas acciones sociales en la provincia.

El acto se desarrolló con la presencia de autoridades del organismo y fue fiscalizado conforme a los procedimientos habituales, garantizando transparencia y equidad en cada instancia del sorteo.

image
