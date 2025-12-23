martes 23 de diciembre 2025

Mercados

Las acciones y los bonos argentinos suben con el empuje de los datos positivos de la economía de EEUU

Los índices estadounidenses avanzan 0,3% tras un positivo dato de crecimiento norteamericano. El S&P Merval gana 0,3%, los ADR suben hasta 3% y los bonos en dólares mejoran 0,2%

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los bonos y acciones argentinas se mueven al alza en los mercados.

Los bonos y acciones argentinas se mueven al alza en los mercados.

Las acciones y los bonos argentinos son negociados este martes con ligera tendencia alcista, apuntalada por el sesgo de los negocios en Wall Street, donde los índices ganan un 0,3% después de que el PBI (Producto Bruto Interno) de Estados Unidos registró una expansión del 3% intertrimestral entre abril y junio, según informó este jueves la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

El dato sorprendió positivamente a los inversores, al ubicarse por encima del 2,5% previsto por los analistas y tras una contracción del 0,5% en el primer trimestre del año.

Con ese marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires gana un 0,3%, en los 3.146.000 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street se imponen las ganancias, encabezadas por papeles bancarios, con un 3 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- avanzan un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan sube dos unidades para la Argentina, en los 569 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó la posibilidad de emitir nuevos bonos bajo legislación extranjera para afrontar parte del vencimiento de USD 4.300 millones que el Estado debe pagar en enero a acreedores privados.

“Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de “X” ante la consulta de un seguidor. El presidente Javier Milei reposteó la afirmación del ministro, en una señal de respaldo político a la estrategia oficial.

Un reporte del Grupo SBS señaló que “el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC) de octubre de 2025 mostró una contracción de 0,4% mensual sin estacionalidad (+3,2% interanual) en la economía, en lo que fue la primera caída desde junio de 2025, en un mes afectado por la volatilidad en la previa al cierre del ciclo electoral 2025. Aún con la caída de octubre, el trimestre móvil anotó una suba de 0,8% en el trimestre contra el trimestre anterior, sin estacionalidad, siendo el tercer mes consecutivo en positivo para esta medida”.

En tanto, la medida tendencia-ciclo se mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo. Así, en el acumulado de diez meses, la economía medida por el EMAE avanzó 5% interanual. “Mirando la serie desestacionalizada en nivel, la economía se encuentra 0,8% por debajo de los máximos de junio de 22 y 8,4% por encima del piso de la recesión en abril de 2024″, añadió el Grupo SBS.

“El mercado norteamericano comenzó la semana corta en terreno positivo, con un buen desempeño del sector de energía luego de la suba en el crudo producto de las tensiones entre EEUU y Venezuela, sumado a una buena performance de consumo discrecional y del sector financiero”, indicó Proficio Investment.

“Las principales economías desarrolladas atraviesan una fase avanzada del ciclo monetario, con los bancos centrales enfrentando un delicado equilibrio entre una inflación que muestra señales de moderación y economías que, con matices, comienzan a evidenciar desaceleración”, evaluó TSA Bursátil.

FUENTE: Infobae

