martes 23 de diciembre 2025

A tener en cuenta

Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 47 millones de pesos en diciembre

El Banco Nación dispuso uno de los cambios más grandes en los créditos hipotecarios de cara a fines del 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Banco Nación es la entidad bancaria líder en materia de créditos hipotecarios, y es que lidera en este ámbito desde inicios del 2023, cuando comienza este boom por los préstamos para viviendas. Su oferta es diferencial, ofreciendo grandes beneficios para los clientes.

Tras el aumento en la tasa de interés de los créditos hipotecarios, el Banco Nación espera poder bajar el scoring bancario en el 2026, si la economía nacional lo permite. De esta manera, más personas podrían acceder a su préstamo.

Banco Nación: estas son las condiciones generales de los créditos hipotecarios

A pesar de que se esperaba una mayor recuperación hacia fines del 2025, el Banco Nación continúa generando cambios en los créditos hipotecarios, que, en cierto punto, frena cada vez más su solicitud. Las condiciones en general de estos préstamos son muy atractivas y hasta accesibles para los clientes de la entidad bancaria.

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se maneja por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

  • Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor
  • El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
  • Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
  • El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos
  • El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

  • Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.
  • Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.
  • Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.
  • Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.
  • Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: qué ocurrirá con el scoring en el 2026

Finalmente las elecciones a favor del gobierno de Javier Milei, no tuvieron grandes repercusiones en los créditos hipotecarios del Banco Nación, donde se esperaba que afectara principalmente al valor del scoring.

En un contexto en el cual muchas entidades bancarias optaron por suspender sus créditos hipotecarios o modificar condiciones importantes, el Banco Nación buscó traer calma en los clientes. Con cambios mínimos en su oferta de préstamos para viviendas, el banco sostuvo que mantendrá su oferta y continuará disponible a pesar de cambios pequeños que puedan sufrir.

La inestabilidad económica de los últimos meses provocó cambios en el scoring del Banco Nación para sus créditos hipotecarios, subiendo la "vara" para definir quién podía solicitar el préstamo para viviendas y dejando fuera a muchos de esta posibilidad. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

Cómo tener un buen scoring para un crédito hipotecario:

  • Tener un historial impecable
  • Mucho consumo de tarjeta
  • Tener créditos previos
  • Pagos al día

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En los últimos, este número subió por encima de los 900, pero el Banco Nación anunció que "vuelve a la normalidad", aunque no hay mucha claridad al respecto y esto recién podría darse en el 2026.

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 47 millones de pesos en diciembre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $47.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $281.789

