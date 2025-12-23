Plan de obras eléctricas en Calingasta: el EPRE conformó un comité para controlar la ejecución

Autoridades del EPRE, funcionarios provinciales, representantes de Naturgy y vecinos de Calingasta participaron de la primera reunión del Comité de Seguimiento y Control del plan de obras eléctricas en el departamento.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) realizó este martes la primera reunión del Comité de Seguimiento y Control del plan de obras que deberá ejecutar la empresa Naturgy San Juan S.A. para mejorar la calidad del servicio eléctrico en el departamento Calingasta.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del EPRE y contó con la participación de representantes de la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección de Recursos Energéticos, el intendente de Calingasta, el diputado departamental, un representante de los vecinos del departamento, autoridades de Naturgy y miembros del organismo regulador.

Durante la reunión, la distribuidora eléctrica expuso los lineamientos del “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante”, presentado en cumplimiento de las resoluciones EPRE Nº 987/25 y 1051/25, emitidas los días 12 de noviembre y 15 de diciembre de este año.

Crisis eléctrica

El plan tiene como objetivo revertir la deficiente calidad técnica del suministro eléctrico en hogares, comercios e industrias de Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y zonas aledañas, identificadas previamente por el EPRE como áreas de peor desempeño.

Según se informó oficialmente, el Comité tendrá a su cargo la evaluación de la propuesta técnica, así como el seguimiento del proceso licitatorio y la concreción efectiva de las obras, que deberán comenzar en el primer trimestre de 2026, tal como fue intimado oportunamente por el ente regulador.

La conformación de este comité se da una semana después de que el EPRE ordenara formalmente a Naturgy la ejecución del plan de obras y mantenimiento, tras detectar reiteradas falencias en el servicio eléctrico y acumularse reclamos de usuarios del departamento.