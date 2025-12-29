Plazo fijo: mirá lo que pagan los principales bancos por los depósitos de $1 millón

Los datos oficiales del Banco Central (BCRA) muestran que los principales bancos del país ajustaron sus tasas para depósitos a plazo fijo tradicionales a 30 días, mayormente a la baja. Esta actualización de rendimientos impacta en miles de ahorristas que buscan opciones para colocar sus fondos en el sistema financiero formal. Según la información disponible, varios bancos ofrecen condiciones dispares, lo que lleva a analizar en detalle cuánto se puede obtener por depositar $1 millón en cada uno de ellos. En el segmento de plazos fijos, el interés generado varía según la Tasa Nominal Anual (TNA) que establece cada entidad. A partir de la aplicación de la fórmula vigente, los resultados permiten comparar rápidamente el atractivo de cada alternativa.

A la fecha de corte, los bancos informan tasas que parten desde el 20,5% y alcanzan el 28% anual para depósitos a 30 días en pesos. El abanico incluye a bancos públicos, privados y compañías financieras, tanto para clientes como para quienes operan de manera online sin vínculo previo.

Según el relevamiento de tasas del BCRA, el Banco de la Nación Argentina paga actualmente una TNA de 23,5%, un punto más que la semana pasada. Por un depósito de $1 millón a 30 días, el interés generado asciende a $19.315,07. El Banco Santander Argentina S.A. ofrece una TNA de 21%, que arroja un interés de $17.260,27 en el mismo período y monto. En el caso del Banco Galicia y Buenos Aires S.A., la TNA también se ubica en 21%, lo que produce exactamente el mismo resultado en intereses. El Banco de la Provincia de Buenos Aires establece una TNA de 22%, con un interés de $18.082,19 para el plazo y monto analizados.

Entre los bancos privados de mayor volumen, el Banco BBVA Argentina S.A. mantiene una TNA idéntica a la de Santander y Galicia, mientras que el Banco Macro S.A. sobresale con una TNA de 27%, que permite obtener $22.191,78 de interés por $1 millón en 30 días. Los datos oficiales también incluyen a otras entidades que no informaron tasa vigente, como Banco GGAL S.A.

Al revisar las cooperativas y entidades de perfil mutual, el Banco Credicoop Cooperativo Limitado presenta una TNA de 23%, equivalente a $18.904,11 de interés mensual por $1 millón. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. repite la TNA de 23,5% y el monto de $19.315,07 de interés, igual que Nación y otras firmas del sector.

En el segmento de bancos públicos regionales, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires establece una TNA de 20,5%, con un interés de $16.849,32. En tanto, el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. se posiciona entre los más competitivos, con una TNA de 27% y un rendimiento de $22.191,78 para colocaciones de $1 millón. El Banco de Corrientes S.A. ofrece 24% de TNA y un interés de $19.726,02, mientras que el Banco de Formosa S.A. se ubica en 23% y $18.904,11.

La comparación con la semana anterior, evidencia una modificación en la mayoría de las tasas ofrecidas por bancos y financieras. El seguimiento de la evolución semanal permite detectar ajustes en la TNA, que responden a cambios en la política monetaria y condiciones de mercado. En esa línea, los bancos modificaron sus propuestas en función de la dinámica inflacionaria y las expectativas de los inversores.

En el grupo de bancos que informan tasas para depósitos online, el Banco Bica S.A., el Banco CMF S.A., el Banco Meridian S.A., el Banco Voii S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. coinciden en establecer una TNA máxima de 28%. Esta tasa genera el mayor interés del relevamiento: $23.013,70 por cada millón depositado a 30 días. El Banco del Sol S.A. establece una TNA de 27,5%, lo que resulta en $22.630,14. Por su parte, el Banco Mariva S.A. y el Banco Macro S.A. ofrecen 27%, equivalentes a $22.191,78 de interés en el mes.

Entre las entidades que se ubican por encima del promedio, el Banco Provincia de Tierra del Fuego y el Banco de Comercio S.A. pagan una TNA de 25%, con intereses de $20.547,95. El Bibank S.A. alcanza una TNA de 26%, que rinde $21.369,86. En el segmento de tasas intermedias, figuran bancos como el Banco Hipotecario S.A. y el Banco del Chubut S.A. con 23,5% de TNA y $19.315,07 de interés mensual.

El análisis de la dispersión en las tasas muestra que la diferencia entre la propuesta más baja y la más alta se ubica en $6.164,38 por cada millón depositado. Aquellos que acceden a los mejores rendimientos pueden obtener casi un 40% más de interés frente a quienes eligen las tasas mínimas del sistema. Esta brecha se evidencia tanto en los bancos tradicionales como en las compañías financieras con operatoria digital.

En la lista de entidades que otorgan tasas por debajo del promedio, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Galicia y Buenos Aires S.A. se encuentran entre los que menos pagan por el plazo fijo de 30 días. Otros bancos, como el Banco Dino S.A. y el Banco Masventas S.A., ofrecen una TNA de 22% e intereses de $18.082,19. El Banco Julio S.A. llega a 24,5%, lo que representa $20.164,38 de interés, mientras que el Banco de Corrientes S.A. se mantiene en 24% y $19.726,02.

La fórmula utilizada para calcular los intereses se basa en la TNA informada por cada banco y en la cantidad de días de la colocación. Este método permite comparar con precisión las propuestas, sin importar el tamaño de la entidad o si opera de forma presencial u online. El uso de datos oficiales del BCRA garantiza la homogeneidad en la comparación y facilita la decisión para quienes buscan proteger el valor de sus ahorros.

La presencia de compañías financieras como Reba Compañía Financiera S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. en los primeros puestos del ranking refleja la competencia que existe fuera de los bancos tradicionales. Ambas entidades igualan la TNA máxima actual y ofrecen el mayor interés posible para el plazo de 30 días. Las entidades regionales también modificaron sus tasas en línea con la tendencia general del sistema.

A lo largo de la última semana, la mayoría de los bancos ajustó sus tasas a la baja de acuerdo con las condiciones del mercado. La política monetaria y las expectativas inflacionarias explican en parte estos movimientos. Según la información difundida por Infobae, estas variaciones impactan directamente en el poder de compra de los ahorristas y en su decisión de mantener fondos en moneda local.

En el contexto actual, la opción de plazo fijo tradicional sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por quienes buscan obtener rendimiento sobre montos en pesos. La publicación del cuadro de tasas y el cálculo de intereses facilita la comparación entre entidades y permite que cada ahorrista evalúe cuál es la mejor propuesta para su perfil y sus necesidades. La actualización periódica de los datos, tanto por parte del BCRA como de medios como Infobae, contribuye a la transparencia y la toma de decisiones informada.

