Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobrarán por hora y por mes

Las empleadas domésticas comienzan enero con un aumento salarial oficial que actualiza los valores mínimos del sector. La medida fue definida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) y fija nuevos montos por hora y por mes para todas las categorías.

La actualización alcanza a quienes trabajan con y sin retiro , incluye diferencias según la tarea realizada y mantiene vigentes el pago de bonos y adicionales que impactan en el ingreso mensual del personal de casas particulares.

Aumento y bono: cuánto cobran en enero las empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó los valores que rigen desde enero tras aplicar un incremento del 2,7%. Desde el organismo señalaron que el aumento se implementó en dos tramos: 1,4% en noviembre y 1,3% en diciembre, y aclararon que el bono no remunerativo abonado en noviembre y diciembre también debe pagarse en enero de 2026.

La escala salarial oficial queda conformada de la siguiente manera:

Supervisores Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina y tareas especializadas) Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Además, la CNTCP estableció el pago de un bono no remunerativo en enero, según la carga horaria semanal:

Más de 16 horas semanales: $14.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

Menos de 12 horas semanales: $6.000

El organismo también recordó que, cuando una persona realiza tareas de distintas categorías, corresponde aplicar el salario de la función de mayor jerarquía. A esto se suma el adicional por antigüedad del 1% por cada año trabajado y el plus del 30% para zonas desfavorables.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por trabajar 4 horas diarias, 5 días a la semana

Una jornada de 4 horas por día durante 5 días a la semana equivale a unas 86 horas mensuales. Con los valores vigentes en enero, los ingresos aproximados por categoría son:

Supervisores Con retiro: cerca de $335.000 por mes Sin retiro: alrededor de $368.000

Tareas específicas Con retiro: aproximadamente $320.000 Sin retiro: unos $350.000

Caseros Alrededor de $303.000 mensuales

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: cerca de $303.000 Sin retiro: aproximadamente $337.000

Tareas generales Con retiro: alrededor de $281.000 Sin retiro: unos $303.000

A estos montos se les suma el bono no remunerativo de $14.000, ya que una jornada de 4 horas diarias supera las 16 horas semanales, además de los adicionales por antigüedad o zona desfavorable si corresponden.