Novedad

Conocé los nuevos topes y montos para recibir las asignaciones familiares de Anses

Nación fijó un aumento del 2,47% y estableció los nuevos límites de ingresos para acceder al salario familiar y otras asignaciones, a partir de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES confirmó los montos de las asignaciones familiares.

ANSES confirmó los montos de las asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) determinó un incremento del 2,47% en los montos de las asignaciones familiares y en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar. Esta actualización entrará en vigencia para las prestaciones que se perciban o cuyos hechos generadores se produzcan a partir de enero de 2026 y el alza responde a la inflación de noviembre.

Desde enero, podrán acceder al salario familiar quienes tengan ingresos individuales de hasta $2.573.047 brutos mensuales y siempre que el ingreso total del grupo familiar no supere los $5.146.094.

En los casos en que uno de los miembros perciba una suma superior a dicho monto, el grupo familiar quedará excluido del beneficio, aun cuando la suma total de sus ingresos no supere el límite máximo establecido en los anexos de la normativa.

La información surge de la Resolución 380/2025 de la Administración Nacional de la Seguridad Social, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Estos límites también aplican para las asignaciones de pago único como matrimonio, nacimiento y adopción.

  • Tope de ingreso del grupo familiar: $5.146.094
  • Tope individual de cada integrante: $2.573.047

Cuánto se cobra por hijo según los ingresos familiares

Con el aumento del 2,47%, los montos del salario familiar por hijo quedan así desde enero de 2026:

  • Ingresos familiares hasta $971.786: $62.765 por hijo
  • Entre $971.786,01 y $1.425.219: $42.337 por hijo
  • Entre $1.425.219,01 y $1.645.464: $25.608 por hijo
  • Entre $1.645.464,01 y $5.146.094: $13.211 por hijo

Estos valores también se aplican para la Asignación Familiar Prenatal.

Cuánto cobran los monotributistas por asignaciones familiares

Para quienes están inscriptos en el Monotributo, los montos varían según la categoría:

  • Categoría A: $62.765
  • Categoría B: $42.337
  • Categoría C: $25.608
  • Categorías D, E, F y G: $13.211

Asignaciones de pago único: montos y topes actualizados

Además del salario familiar, la Anses paga asignaciones por única vez para matrimonio, nacimiento y adopción. En diciembre de 2025, el tope de ingresos familiares para acceder a estos beneficios será de $5.022.048 brutos.

Los nuevos montos son:

  • Nacimiento: $71.396
  • Adopción: $426.877
  • Matrimonio: $106.904
  • Ayuda Escolar Anual: $42.039

De esta manera, el Gobierno busca actualizar los beneficios para acompañar la evolución de los salarios y la inflación, aunque los topes de ingresos siguen siendo un filtro clave para acceder a las asignaciones.

