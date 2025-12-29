lunes 29 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decisión

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

La Justicia le dio la razón al municipio de Jáchal sobre la entrega en comodato del predio a la empresa Thor.

Por Elizabeth Pérez
La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.

La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.

En una resolución determinante para el escenario productivo y legal de San Juan, el Juzgado Multifuero de Segunda Nominación de Jáchal rechazó la demanda de nulidad interpuesta por la empresa Minexa S.A. contra la Municipalidad de Jáchal en la pelea por el predio de la ex Fabricaciones Militares. En definitiva, le dio la razón a la comuna.

Lee además
zona franca en jachal: que dijo el intendente y el revuelo por el predio de la ex fabricaciones militares
Reacciones

Zona Franca en Jáchal: qué dijo el Intendente y el revuelo por el predio de la ex Fabricaciones Militares
El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Con esta sentencia, el juez Dr. Eduardo Jesús Vega pone fin al litigio por el uso de la ex Fábrica de Explosivos, confirmando la vigencia del contrato de comodato otorgado a la firma cordobesa THOR Tecnología Minera SA.

El fundamento del fallo

La decisión judicial, firmada el pasado 26 de diciembre, se centró en un criterio técnico fundamental: la "falta de legitimación activa" de la parte demandante. El magistrado determinó que Minexa SA, propiedad del abogado Wbaldino Acosta Zapata, no poseía un derecho subjetivo ni un interés legítimo para cuestionar el acto administrativo municipal.

Según el fallo, la mera expectativa de ser adjudicataria no otorga derecho a una tutela judicial, y el proceso legal no puede utilizarse como una instancia de revisión general del obrar estatal si no existe una afectación personal y directa hacia quien demanda.

Al no acreditarse una lesión a una posición jurídica diferenciada, la justicia ni siquiera ingresó a analizar el fondo de la cuestión, rechazando la demanda de plano y obligando a Minexa a pagar las costas del proceso.

fallo judicial

El origen de la polémica

El conflicto se desató cuando la gestión del intendente Matías Espejo entregó en comodato gratuito por 50 años (renovables por otros 50) el estratégico predio de más de 280 hectáreas a la empresa Thor. Esta decisión fue duramente criticada por empresas proveedores mineras y hasta por el gobierno provincial que tenía expectativas de ubicar allí la Zona Franca.

Pero fue la empresa Minexa, de Acosta Zapata, que también había presentado una propuesta para funcionar en el predio, denunció una "flagrante falta de transparencia" y la ausencia de un proceso de concurso competitivo.

Desde la firma se argumentó que el predio, que cuenta con infraestructura valuada en más de 2 millones de dólares, se entregó "a espaldas" de las leyes de contratación municipales. La firma sanjuanina aseguraba haber presentado una propuesta más ambiciosa que incluía la instalación de 40 empresas y la creación de 300 puestos de trabajo, con un 90% de mano de obra local.

La postura municipal y el futuro del predio

Por su parte, la Municipalidad de Jáchal defendió la legalidad del proceso, afirmando que la oferta de Thor fue la única que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y ambientales tras seis meses de evaluación. El acuerdo con la firma cordobesa establece la obligación de contratar al menos un 35% de personal jachallero y utilizar el inmueble exclusivamente para fines productivos vinculados a la minería.

Con el respaldo de la justicia, el municipio reafirmó que la resolución desautoriza los planteos de nulidad y permite que Thor continúe con su plan de inversiones para transformar el predio en un Centro de Producción de Insumos y Servicios para la Actividad Minera (CMJ).

Para entenderlo de manera sencilla, el fallo judicial actuó como un árbitro que decide que un jugador no puede reclamar un penal en un partido en el que no está oficialmente inscripto; al no reconocerle "derecho a jugar" la demanda, la jugada original del municipio permanece válida y el partido continúa.

Temas
Seguí leyendo

Preocupación en Jáchal por el robo de una moto en una esquina transitada: piden ayuda para recuperarla

Zona Franca de Jáchal: ya hay interesados y el Gobierno mira tres casos exitosos para ponerla en marcha

Orrego celebró los avances con la Zona Franca de Jáchal: "paso histórico"

Plazo fijo: mirá lo que pagan los principales bancos por los depósitos de $1 millón

Empleadas domésticas con aumento en enero: cuánto cobrarán por hora y por mes

San Juan arrancó la lucha contra el picudo algodonero

Las empresas agroindustriales podrán pagar la energía en cuotas durante los meses de más consumo

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Relevamiento

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires
Insólito accidente

Chocó en Albardón y perdió millones que llevaba en efectivo porque volaron por los aires

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior
Dolor

El hombre que murió en una cancha de Chimbas era dirigente de Colón Junior

El ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo De Sanctis.
Deceso

Quién era el hermano del cortista Guillermo De Sanctis que murió a los 77 años

La tormenta en San Juan.
Clima

Tormentas para el lunes: alerta amarilla en el Este sanjuanino

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Te Puede Interesar

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Por Juan Ortiz
La entrega del terreno de Fabricaciones Militares a una empresa cordobesa por parte del municipio de Jáchal desató el enojo de proveedores locales.
Decisión

Éxito judicial para el municipio de Jáchal por la entrega del predio de Fabricaciones Militares a empresa cordobesa

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente
Tribunales

Condenaron a prisión en suspenso al agricultor de Rawson que acosó y abusó de un adolescente

Ischigualasto quedó nuevamente bajo el agua debido a una intensa lluvia.
Este lunes

Video: Ischigualasto, otra vez bajo agua y cerrado al público

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón
El empleado del año

Declaran la rebeldía al sereno que desvalijó un complejo de cabañas en Albardón